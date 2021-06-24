Тік-токер Волошин слізно "покаявся" за iPhone і показав реальне відео з мамою і дівчинкою

Блогер Олександр Волошин показав, як насправді справі "дарував" iPhone дівчинці , а потім відбирав подарунок. З'ясувалося, що вся ця ситуація, як і "злите" відео - постановка від початку до кінця. Тік-токер таким чином вирішив хайпонути, погравши на емоціях людей.

На початку відео блогер на камеру слізно кається за ситуацію, що склалася перед мамою, дівчинкою, своїми татами-мамами-бабусями-дідусями, які "його зовсім по-іншому виховували" і яких він зганьбив. Каже, що в той момент його біс поплутав, і він готовий дарувати один, два iPhone.

Після двох з половиною хвилин "покаяння" і сигналу "Стоп.Знято" Волошин запитує у оператора, "чи нормально він відіграв". Далі він переказав весь свій "шлях до успіху", назвавши себе "глибокою" людиною з "сильними аналітичними здібностями".

Волошин показав нове "реальне" відео

На опублікованому відео блогер підходить до мами з донькою, в руках якої iPhone. Він попросив їх розіграти сценку, в якій він нібито відбирає у дитини гаджет. За сценарієм, дівчинка повинна засмучуватися, а мама - скандалити.

Волошин з радістю розповідає, що його безкоштовно запостили близько ста ресурсів, показали по ТБ. Таким чином він здобув всеукраїнську славу...

Відео: Блогер Волошин показав реальні кадри з мамою, дівчинкою і iPhone

У чому суть скандалу з дівчинкою її мамою і подарованим iPhone

У мережі з'явилося відео, як відомий київський блогер Олександр Волошин влаштував "акцію" на вулиці. Він запитував у людей, чи підписані вони на його TikTok, і першому, хто відповів "Так", вручив новий iPhone 11.

Щасливицею виявилася дівчинка років 7-8, яка гуляла по центру столиці з мамою. Вручивши дитині гаджет, він відразу почав його відбирати, мовляв, це все розіграш, пранк, поверніть телефон. Але мама дитини нібито впиралася - в результаті Волошин просто вирвав з рук дитини iPhone.

Як з'ясувалося кілька днів по тому, все це було постановкою від самого початку...