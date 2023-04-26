Український репер записав пісню зі скандальним блогером. Ось що з цього вийшло

"Коли Сашко зрозумів, що йому заходить стиль, в якому я створюю пісні, то виникла ідея про дуетний трек. А чому би ні? Мушу зізнатися, що це напевно найшвидша в моїй історії реалізація творчого задуму, бо біт для цього треку ми написали за три години, а текст за один вечір. Але мені здається, що вийшло дуже чуттєво і душевно", - коментує Назар.

"Мені подобається ця співпраця тим, що Саша не схожий на інших артистів. З ним дуже легко працювати, бо немає такого: "А давай я більший шматок заспіваю! А давай отак, а що отут?". В нього більше розвинене просте відчуття музики. В іншому він повністю довіряв і покладався на мій досвід", - додає репер.

ХАС і Волошин записали спільний трек (фото: прес-служба артиста)

Додамо, що Волошин має проблеми зі здоров’ям, які "також впливають на його психоемоційний стан".

Свою депресію він вилив у текст приспіву, який виконує в даній композиції.

"Сонце там за вікном, знову манить теплом, ніби каже "все добре тепер". Радість тут на лиці, але там на душі наче злива по серцю реве". Це і є мій стан за останні два місяці. У ХАСа більш глибокий сенс, про любов", - говорить блогер.

Зауважимо, що цього треку могло й не бути. За тиждень до прем’єри, коли артисти почали “розкачувати” уривок синглу у соцмережах, підписники ХАСа не зрозуміли його вибір артиста для дуету.

В бік Волошина пішла хвиля хейту, на що блогер образився, оскільки Назар прислухався до підписників і скасував прем’єру.

Та згодом виконавці порозумілися і все ж вирішили випустити трек та відео на розсуд слухачів.