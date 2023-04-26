Український репер записав пісню зі скандальним блогером. Ось що з цього вийшло

Популярний репер ХАС (Назар Хассан) несподівано записав спільний трек з скандально відомим блогером й чоловіком Анни Трінчер Олександром Волошиним. Пісня називається "Сонце".
Як згадує ХАС, знайомство з Волошиним відбулося абсолютно неочікувано під час одного заходу у Львові.
"Коли Сашко зрозумів, що йому заходить стиль, в якому я створюю пісні, то виникла ідея про дуетний трек. А чому би ні? Мушу зізнатися, що це напевно найшвидша в моїй історії реалізація творчого задуму, бо біт для цього треку ми написали за три години, а текст за один вечір. Але мені здається, що вийшло дуже чуттєво і душевно", - коментує Назар.
"Мені подобається ця співпраця тим, що Саша не схожий на інших артистів. З ним дуже легко працювати, бо немає такого: "А давай я більший шматок заспіваю! А давай отак, а що отут?". В нього більше розвинене просте відчуття музики. В іншому він повністю довіряв і покладався на мій досвід", - додає репер.
ХАС і Волошин записали спільний трек (фото: прес-служба артиста)
Додамо, що Волошин має проблеми зі здоров’ям, які "також впливають на його психоемоційний стан".
Свою депресію він вилив у текст приспіву, який виконує в даній композиції.
"Сонце там за вікном, знову манить теплом, ніби каже "все добре тепер". Радість тут на лиці, але там на душі наче злива по серцю реве". Це і є мій стан за останні два місяці. У ХАСа більш глибокий сенс, про любов", - говорить блогер.
Зауважимо, що цього треку могло й не бути. За тиждень до прем’єри, коли артисти почали “розкачувати” уривок синглу у соцмережах, підписники ХАСа не зрозуміли його вибір артиста для дуету.
В бік Волошина пішла хвиля хейту, на що блогер образився, оскільки Назар прислухався до підписників і скасував прем’єру.
Та згодом виконавці порозумілися і все ж вирішили випустити трек та відео на розсуд слухачів.
Нагадаємо, що кілька років тому Волошин потрапляв у скандали. Спочатку він влаштував розборки з поліцією, напередодні бурхливо відсвяткувавши свій день народження.
А після цього про нього згадали, коли він "дарував" iPhone дівчинці, а потім відбирав подарунок.