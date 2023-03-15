"Я люблю тебя. Навсегда". Невеста "Да Винчи" растрогала словами о погибшем Герое

"Если бы то, что я напишу, имело хоть какой смысл. Если бы я только в жизни могла представить, что с нами такое произойдет. То я бы не смогла этого принять, собственно, как и сейчас. Просто не могу. И не принимаю", - пишет Алина.

По ее словам, шесть лет "действительно странной жизни во время войны" в отношениях с Дмитрием были "безумными, интересными, счастливыми, сложными, наполненными яркими моментами". Таких эмоций и ощущений, пишет Михайлова, "люди иногда не проживают за всю свою супружескую долгую 20-30-40-летнюю жизнь".

"Со ссорами и криками, и с путешествиями, долгими разговорами о наших великих планах, фразами" Ты единственная в батальоне, кто не подчиняется моим приказам! Переводись, куда хочешь!", и фразами "Нам главное пережить эту войну, и дальше будем с тобой жить нормально, давай просто продержимся", - вспоминает она.

Девушка говорит, что у нее с Дмитрием "было много недругов, которые сейчас этому радуются".

Но эти недруги забывают одно: что осталась Алина - та же "Алина Да Винчи", как ее большинство и называли с 2017 года.

"Дмитрий всегда оставлял у нас дома или отправлял мне записки с надписями "Будь сильной". И я остаюсь. И буду. Сильна. Я уже сделала то, чтобы ты мог сказать там: "Зай, охренеть, ну ты смогла и это!" Я пишу тебе ежедневно отчеты в телефон о моем проведенном дне, в котором из отчетов это - сколько раз я была у тебя на могиле и кого я сегодня видела из наших друзей и знакомых там", - пишет невеста павшего Героя.

Алина с Дмитрием очень любили друг друга (фото: instagram.com/alishamisha)

"Я остаюсь (несмотря на ярость на тебя) сильной. Хотя каждый этот проклятый бестолковый день, вечером, у нас дома я разбиваюсь вдребезги. И каждое утро я снова собираюсь. Ради тебя и того, чтобы тебе за меня не было стыдно. Чтобы я ни у кого не вызывала жалости. Чтобы ты не ошибся в том, что я твоя сильная Алина. Хоть сильной была не я. А мы. И теперь часть нашего "мы" навсегда осталась на Аскольдовой могиле", - добавляет она.

Алина поделилась совместными фотографиями с Дмитрием (фото: facebook.com/MAlina.Mykhailova)

Михайлова замечает: "Для Да Винчи вся его жизнь была на войне. Там она и завершилась. И с этой войны я не смогла забрать его".

"Несмотря на это мне посчастливилось стать для него опорой, поддержкой, иногда страшным нервотрепом, но и большой безумной любовью, в которой я никогда не сомневалась. Для меня большая гордость знать этого великого человека действительно лучше всех в этом мире. Не только как командира Да Винчи. Но и как того самого моего Диму. Я люблю тебя. Навсегда", - завершила свое пост Алина.

Дмитрий оставлял Алине записки с надписями "Будь сильна" (фото: instagram.com/alishamisha)