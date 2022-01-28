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Вперше за 20 років. Український корабель відправляється в експедицію в Антарктиду

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П'ятниця 28 січня 2022 16:39
Вперше за 20 років. Український корабель відправляється в експедицію в Антарктиду Фото: український корабель відправляється в експедицію в Антарктиду (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 28 січня, флагман українського науково-дослідного флоту відправляється у свій перший рейс до Антарктиди. Це буде перший за 20 років вихід українського корабля в Південний океан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

"Флагман українського науково-дослідного флоту - криголам "Ноосфера" сьогодні відправляється у свій перший рейс до Антарктиди", - йдеться в повідомленні.

У відомстві повідомили, що криголам "Ноосфера" є першим українським судном, оснащеним суперсучасною системою динамічного позиціонування.

Нагадаємо, в серпні минулого року Україна купила Британський криголам "Джеймс Кларк Росс", а 30 серпня в порту міста Фредеріксгавн (Данія) відбулася офіційна передача судна, і над ним було піднято синьо-жовтий прапор.

В кінці жовтня Україна перейменувала криголам і назвала його "Неосфера".

Раніше повідомлялося, що в Антарктиді через рекордні снігопади пінгвінів засипало прямо в гніздах.

Крім того, на острові Галіндез, де знаходиться Українська станція "Академік Вернадський" випав рекордний рівень снігу за 20 років.

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