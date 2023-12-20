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Жена Лионеля Месси показала, как носить шляпу от украинского бренда (фото)

Среда 20 декабря 2023 19:53
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Жена Лионеля Месси показала, как носить шляпу от украинского бренда (фото) Антонелла Рокуццо (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)
Автор: Юлия Любченко

Жена всемирно известного футболиста Лионеля Месси одна из знаменитостей, которые выбирают аксессуары от украинского дизайнера Романа Багинского.

О том, какой именно шляпу выбрала Антонелла Рокуццо, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -stories жены футболиста.

Жена Месси зажглась в шляпе от украинского бренда

Антонелла Рокуццо является одной из самых модных женщин в мире, поскольку она имеет возможность выбирать все, что желает. А выбирает женщина качественные, стильные и трендовые вещи, помогающие создавать интересные образы.

Украинские бренды за последние годы просто наводнили социальные сети голливудских звезд, ведь наши дизайнеры вкладывают всю душу в производство своих вещей. Они пытаются создать уникальные, удобные, стильные и оригинальные вещи, наполненные смыслом.

Возможно, именно из-за этой душевности и уникальности дизайнов зарубежные звезды очень полюбили вещи украинского производства. И жена одного из лучших футболистов мира не стала исключением.

В своей Instagram-stories Рокуццо продемонстрировала серую шляпу от Романа Багинского, которая по своей форме больше похожа на панаму. Она сочетает в себе два оттенка серого, светлого и темного.

Жена Лионеля Месси показала, как носить шляпу от украинского бренда (фото)

Скриншот

Также Антонелла одета в серые брюки, гармонирующие с головным убором и черной блузке. Также черные колготки с большими кружочками смотрятся из-под стильных брюк.

Стоит сказать, что такой образ очень подходит жене футболиста, ведь у нее темные карие глаза и каштановые волосы, а светлая одежда помогает ей оттенить образ и сделать его более свежей и романтичной.

В общем, украинский бренд Ruslan Baginskiy уже на протяжении многих лет в Голливуде выбирают такие звезды, как:

  • Бейонсе
  • Белла Хадид
  • Пэрис Хилтон
  • Мадонна
  • Тейлор Свифт
  • Николь Потуральский
  • Кара Деневиль.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская певица "выгуляла" шляпку за 10 тысяч.

Также читайте наш материал о 5 украинских брендах, которые выбирают Мадонна, Бейонсе и другие голливудские звезды.

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