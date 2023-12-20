Жена Лионеля Месси показала, как носить шляпу от украинского бренда (фото)
Жена всемирно известного футболиста Лионеля Месси одна из знаменитостей, которые выбирают аксессуары от украинского дизайнера Романа Багинского.
О том, какой именно шляпу выбрала Антонелла Рокуццо, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -stories жены футболиста.
Жена Месси зажглась в шляпе от украинского бренда
Антонелла Рокуццо является одной из самых модных женщин в мире, поскольку она имеет возможность выбирать все, что желает. А выбирает женщина качественные, стильные и трендовые вещи, помогающие создавать интересные образы.
Украинские бренды за последние годы просто наводнили социальные сети голливудских звезд, ведь наши дизайнеры вкладывают всю душу в производство своих вещей. Они пытаются создать уникальные, удобные, стильные и оригинальные вещи, наполненные смыслом.
Возможно, именно из-за этой душевности и уникальности дизайнов зарубежные звезды очень полюбили вещи украинского производства. И жена одного из лучших футболистов мира не стала исключением.
В своей Instagram-stories Рокуццо продемонстрировала серую шляпу от Романа Багинского, которая по своей форме больше похожа на панаму. Она сочетает в себе два оттенка серого, светлого и темного.
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Также Антонелла одета в серые брюки, гармонирующие с головным убором и черной блузке. Также черные колготки с большими кружочками смотрятся из-под стильных брюк.
Стоит сказать, что такой образ очень подходит жене футболиста, ведь у нее темные карие глаза и каштановые волосы, а светлая одежда помогает ей оттенить образ и сделать его более свежей и романтичной.
В общем, украинский бренд Ruslan Baginskiy уже на протяжении многих лет в Голливуде выбирают такие звезды, как:
- Бейонсе
- Белла Хадид
- Пэрис Хилтон
- Мадонна
- Тейлор Свифт
- Николь Потуральский
- Кара Деневиль.
Ранее мы рассказывали о том, что украинская певица "выгуляла" шляпку за 10 тысяч.
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