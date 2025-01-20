Украинский актер в третий раз стал отцом в 67 лет: "Для меня это неожиданность"

Украинский актер, а также основатель театра "Крик" в Днепре, Михаил Мельник в третий раз стал отцом в 67 лет. У него с избранницей родился сын, и малыша пара также назвала Михаилом.
РБК-Украина (проект Styler) пишет об этом подробнее.
В комментарии "Суспільному" знаменитость отметил, что радостное событие стало для него настоящей "внутренней неожиданностью". А еще, по его словам, это несколько необычно, поскольку супруги уже воспитывают взрослых сына и дочь.
"Для меня это внутренняя неожиданность, очень необычно, ведь у меня уже взрослые сын и дочь. Но мы с Лизой (жена актера - ред.) очень хотели ребенка", - сказал Михаил.
Мельник добавил, что роды прошли хорошо, и он был рядом с избранницей в этот важный момент. Сейчас и мама, и ребенок чувствуют себя прекрасно.
"Она молодец, с помощью врачей прекрасно справилась. Я присутствовал на родах, поддерживал. И малыш, и мама чувствуют себя хорошо", - поделился Михаил.
Сейчас украинец старается больше проводить времени дома, чтобы помогать жене в уходе за новорожденным сыном. Поэтому спектакли, в которых задействован артист, на ближайшее время отменены.
"Мы все время спим, что-то там крутим носиком, что-то пытаемся губками произнести", - сказал знаменитость.
Известно также, что старших детей пары зовут Ростислав и Марта.
Кроме актерства и режиссуры, звезда также является музыкальным редактором и музыкантом. В 1994 году он получил звание заслуженного артиста Украины, а в 2005 - народного артиста Украины. Является лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, и за годы своей карьеры получил ряд и других престижных наград.
Репертуарный лист актера Мельника состоит из таких спектаклей: "Гайдамаки", "Пропащі", "Кара", "Лоліта", "Парфумер", "Ворота до раю", "Мутація", "Гріх", "Дикий", "Сонце в твоїх очах" и ряда других художественных постановок.
Что известно о Михаиле Мельнике (фото: instagram.com/mykhailo_m_e_l_n_y_k)
Тем временем звезда украинских сериалов удивил сменой образа на фоне слухов о разрыве с избранницей.
А еще мы писали о том, что известный актер осудил Кадочникову, которая "встряла" в языковой скандал.
Для написания материала были использованы источники: комментарий Михаила Мельника изданию "Суспільне", а также информация о нем со страницы Википедия.