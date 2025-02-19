Украинский актер сказал, как заставить молодежь забыть русский язык

"Мне повезло оказаться в среде, где украинский был естественной частью жизни. Моя девушка, мои друзья в театре - все они говорят на украинском, поэтому этот переход для меня прошел легче, чем для многих других", - поделился актер.

Однако Максим предостерегает от категорического осуждения тех, кто еще не перешел на украинский язык. По его мнению, не стоит ставить под сомнение патриотизм или вклад в развитие страны тех, кто пока продолжает общаться на русском.

"Нельзя сразу осуждать людей, которые еще не перешли на украинский, ставить под сомнение их любовь к стране или вклад в ее развитие. Важно не давить, а создавать качественное украинское культурное пространство - музыку, кино, драматургию. Именно через искусство мы можем развивать нашу культуру так, чтобы украинский язык становился органическим выбором", - подчеркнул актер.

Говоря о потреблении российского контента, Рягин выразил четкую позицию: российскому продукту нет места в украинском информационном пространстве - на телевидении, радио или в соцсетях. Актер считает это вопросом не только культуры, но и национальной безопасности.

В то же время, актер с пониманием относится к тому, что некоторые люди могут иметь ностальгические чувства к определенному русскоязычному контенту, связанному с какими-то воспоминаниями из жизни. Однако, он призывает осознавать последствия такого потребления.

"Я не беру на себя роль судьи и не указываю, что кому-то можно или нельзя слушать или смотреть. Но важно осознавать последствия таких решений. Если человек все же выбирает просматривать что-то из российского контента, то хотя бы стоит делать это без поддержки стриминговых платформ, чтобы ни одна копейка с этого не попадала в бюджет страны-агрессора", - подчеркнул актер.

Зато, актер призывает украинцев активно поддерживать и потреблять отечественный контент, качество которого стремительно растет.

"Сегодня в Украине создается мощный, современный контент, и я очень советую обратить на него внимание. У нас появилось много талантливых музыкантов, режиссеров, сценаристов, которые делают качественный продукт. И мне кажется, что наш сериал - это хороший пример того, что украинский контент может быть на высоком уровне. Поэтому давайте поддерживать свое, потому что оно того стоит", - заявил Рягин, призывая украинцев к сознательному выбору в пользу родной культуры и языка.