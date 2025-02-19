Український актор сказав, як змусити молодь забути російську мову

"Мені пощастило опинитися в середовищі, де українська була природною частиною життя. Моя дівчина, мої друзі в театрі - усі вони говорять українською, тому цей перехід для мене відбувся легше, ніж для багатьох інших", - поділився актор.

Проте Максим застерігає від категоричного засудження тих, хто ще не перейшов на українську мову. На його думку, не варто ставити під сумнів патріотизм чи внесок у розвиток країни тих, хто поки що продовжує спілкуватися російською.

"Не можна одразу засуджувати людей, які ще не перейшли на українську, ставити під сумнів їхню любов до країни чи внесок у її розвиток. Важливо не тиснути, а створювати якісний український культурний простір - музику, кіно, драматургію. Саме через мистецтво ми можемо розвивати нашу культуру так, щоб українська мова ставала органічним вибором", - наголосив актор.

Говорячи про споживання російського контенту, Рягін висловив чітку позицію: російському продукту немає місця в українському інформаційному просторі - на телебаченні, радіо чи в соцмережах. Актор вважає це питанням не лише культури, а й національної безпеки.

Водночас, актор з розумінням ставиться до того, що деякі люди можуть мати ностальгічні почуття до певного російськомовного контенту, пов'язаного з якимись спогадами із життя. Проте, він закликає усвідомлювати наслідки такого споживання.

"Я не беру на себе роль судді й не вказую, що комусь можна чи не можна слухати чи дивитися. Але важливо усвідомлювати наслідки таких рішень. Якщо людина все ж обирає переглядати щось із російського контенту, то хоча б варто робити це без підтримки стрімінгових платформ, щоб жодна копійка з цього не потрапляла в бюджет країни-агресора," - підкреслив актор.

Натомість, актор закликає українців активно підтримувати та споживати вітчизняний контент, якість якого стрімко зростає.

"Сьогодні в Україні створюється потужний, сучасний контент, і я дуже раджу звернути на нього увагу. У нас з’явилося багато талановитих музикантів, режисерів, сценаристів, які роблять якісний продукт. І мені здається, що наш серіал - це гарний приклад того, що український контент може бути на високому рівні. Тому давайте підтримувати своє, бо воно того варте", - заявив Рягін, закликаючи українців до свідомого вибору на користь рідної культури та мови.