Актер Максим Рягин: Нельзя сразу осуждать людей, которые еще не перешли на украинский

О роли актеров в военное время и важности поддержки украинской культуры как мощного оружия в борьбе за идентичность, артистах-предателях, трудностях и радостях профессии, гармонии в отношениях с любимой девушкой - в интервью РБК-Украина рассказал актер Максим Рягин.

Сегодня в интервью РБК-Украина Рягин откровенно рассказывает об испытаниях жарой и высотой на съемках, комичных ситуациях с "собакой-актером", своей возлюбленной, а также делится глубокими размышлениями о принципиальной позиции относительно языка и коллег-предателей, и о том, почему завещание Леся Курбаса актуально и сегодня.

Молодой и перспективный актер театра и кино Максим Рягин уже успел зарекомендовать себя как в драматических, так и в комедийных ролях, покорив зрителей искренностью, преданностью профессии и четкой гражданской позицией. Его знают едва ли не все зрители Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу, где служит Максим. А недавно он мастерски воплотил образ отважного спасателя в сериале СТБ "Кохання та полум'я".

– Макс, как ты решил стать актером? Что тебя вдохновило?

– Когда я был маленьким, бабушка и дедушка часто смотрели сериалы по телевизору, и я, приходя к ним, всегда присоединялся. Я запоминал реплики героев и потом проигрывал их за всех, создавая такой своеобразный концерт. Видимо, это бессознательно подтолкнуло меня к выбору этой профессии.

Всегда был активным в школьных празднованиях, любил участвовать в спектаклях и развлекательных программах. Сначала я даже не думал об актерстве как о профессии - мне просто нравилось это делать. А уже в девятом классе я понял, что не нужно придумывать какую-то другую профессию, когда можно заниматься тем, что приносит радость, и это уже является профессией.

– Что во время съемок сериала СТБ "Кохання та полум'я" тебе давалось труднее всего? Ведь вас там "муштровали" профи из ГСЧС.

– Самыми сложными моментами за весь период съемок для меня стали два эпизода.

Первый - это серия о соревнованиях ГСЧС. Мы были в полной экипировке, а на улице стояла жара более +40°C. Нам пришлось проходить эстафету, аналогичную той, которую выполняют спасатели. Это было настоящее испытание: раскаленная от солнца резина, тяжелое снаряжение, невыносимая жара. В результате я даже получил тепловой удар. Во время съемок мы имели возможность немного передохнуть, но полностью снять шлемы не могли.

Только примерив на себя это снаряжение, осознаешь, насколько тяжела работа спасателей. Им приходится не только преодолевать такие препятствия, но и заходить в горящие здания. Это вызывает огромное уважение и респект.

Второй эпизод стал для меня настоящим личным вызовом. Мы снимали сцену возле вышки-маяка в лесу, и по сценарию мне нужно было подняться по внешней лестнице без страховки. Это испытание стало еще сложнее, поскольку у меня есть легкий страх высоты. Но пришлось его преодолеть, ведь сцена должна была быть отснята.

Именно эти два момента стали для меня самыми сложными во время съемок. Максим Рягин во время съемок в сериале "Кохання та полумʼя" (фото: пресс-служба СТБ)

– У тебя есть общие черты с твоим экранным героем?

– Если проводить параллели между мной и моим экранным героем, то первое, что приходит на ум, - мы оба молоды и только начинаем свой путь в профессии.

Мой персонаж в фильме - это юноша, который приходит в ГСЧС, стремясь научиться всему новому. Он искренне хочет быть полезным, преданно осваивает дело, которым увлекается. В определенном смысле я чувствую то же самое. Для меня мир кино - еще неизведанная территория, и хотя иногда что-то может не получаться и я делаю ошибки, я искренне стараюсь, учусь, ищу свой путь.

Поэтому главная общая черта между нами - мы оба новички в своем деле, но искренне преданы ему и по-настоящему влюблены в то, что делаем.

– Какие курьезы и смешные моменты тебе больше всего запомнились со съемочного процесса?

– Наверное, это эпизод, где мой герой спасает из пожара собаку по имени Найда, которая, по сценарию, потеряла сознание от дыма. Естественно, что для этой сцены художники подготовили бутафорскую собаку - пластиковую фигуру, обшитую искусственным мехом. Она выглядела довольно реалистично, но имела один нюанс: ее лапы не сгибались вообще. Они просто торчали в разные стороны.

Мой герой должен был делать собаке искусственное дыхание "рот в нос". Представьте эту картину: я склоняюсь над этой "деревянной" собакой, пытаясь вдохнуть в нее жизнь, а вокруг собралась вся съемочная группа, наблюдая за этим зрелищем и давая советы. Несмотря на сложность момента в самом эпизоде, на площадке это выглядело довольно забавно.

Конечно, в реальной жизни подобные ситуации не являются смешными, ведь важна каждая жизнь. А собаки вообще постоянно работают рядом со спасателями, отыскивая людей под завалами. Максим Рягин с коллегами во время съемок в сериале "Кохання та полумʼя" (фото: пресс-служба СТБ)

– Какова роль актера в обществе во время войны?

– Считаю, что во время войны особенно важно поддерживать не только актеров, но и музыкантов, писателей и всех, кто творит украинскую культуру. Ведь культура - это не только наша идентичность, но и мощный голос, который говорит миру: мы есть, мы боремся, мы живем.

Сохранение и развитие украинского искусства - это способ утвердить нашу национальную самобытность, сделать ее узнаваемой и уважаемой не только в Украине, но и за ее пределами. Мы должны гордиться своей культурой, продвигать украинское кино, музыку, литературу, чтобы о нас знали в Европе и во всем мире. Потому что пока живет наша культура - живет и наш народ.

– В театре ты играешь как во взрослых спектаклях, так и в постановках для детей. Что тебе ближе и интереснее?

– Конечно, как актеру мне особенно интересно работать над взрослыми постановками. Процесс разбора роли, поиск смыслов, более глубокое погружение в материал - все это дает возможность развиваться, открывать для себя новые грани профессии, учиться как во время репетиций, так и непосредственно на сцене.

В то же время детские спектакли - это совсем другой, но не менее ценный опыт. Играя для детей, ты находишься в постоянном энергетическом обмене. Они невероятно чувствительны к правде и всегда чувствуют, когда актер неискренен. Детская публика не позволяет расслабиться, ведь каждую эмоцию нужно проживать честно и откровенно.

Несмотря на эти различия, оба вида спектаклей дарят особую энергию. Но заряд, который получаешь от детей, - он уникален, его трудно сравнить с тем, что чувствуешь во взрослых постановках. Это другой уровень взаимодействия, и он по-своему ценен и особенный.

– От какой роли ты бы отказался по идейным убеждениям? Есть ли у тебя вообще табу в жизни или на сцене?

– Вероятно, я бы никогда не согласился участвовать в фильме, сериале или спектакле не из-за самой роли, а из-за общего контекста истории, которую рассказывает проект.

Для меня важно, какой смысл заложен в сюжет, какие идеи он несет. Если я понимаю, что эта история подается с точки зрения, которая противоречит моему мировосприятию или искажает важные для меня ценности, то я не смогу быть в ней искренним. А значит, скорее всего, откажусь от участия, ведь для меня честность перед собой и зрителем - один из главных принципов в профессии.

– Какой самый неловкий момент случался с тобой на публике?

– Честно говоря, я даже не знаю, что ответить, потому что ни один момент мне прямо не врезался в память как чрезвычайно неудобный. Наверное, были какие-то мелкие ситуации, когда что-то пошло не так - запнулся во время выступления, забыл слова или случайно попал в какую-то комичную ситуацию. Но ничего такого, что я бы вспоминал с чувством стыда или неловкости. Возможно, я просто не придаю большого значения подобным моментам.

– А можешь рассказать о своем самом экстравагантном поступке в жизни?

– Наверное, сложно выделить какой-то один самый экстравагантный поступок, ведь в повседневной жизни я не стремлюсь привлекать к себе лишнее внимание. Все самое яркое, эмоциональное и, возможно, даже экстравагантное происходит на сцене и в кадре. Именно там я могу позволить себе быть кем угодно, проживать любые роли. А в жизни, наоборот, после спектакля или съемок я просто натягиваю капюшон, выхожу через черный ход и спокойно еду домой. Максим Рягин во время съемок в сериале "Кохання та полумʼя" (фото: пресс-служба СТБ)

– Ты до 2022-го вел соцсети и общался на русском. Но, кажется, довольно легко перешел на украинский. Как думаешь, почему многие молодые люди до сих пор разговаривают на языке агрессора?

– Мне повезло оказаться в среде, где украинский был естественной частью жизни. Моя девушка, мои друзья в театре - все они говорят на украинском, поэтому этот переход для меня прошел легче, чем для многих других.

Вместе с тем, я убежден, что нельзя сразу осуждать людей, которые еще не перешли на украинский, ставить под сомнение их любовь к стране или вклад в ее развитие. Важно не давить, а создавать качественное украинское культурное пространство - музыку, кино, драматургию. Именно через искусство мы можем развивать нашу культуру так, чтобы украинский язык становился органическим выбором.

– А что думаешь о тех, кто потребляет российский контент сегодня?

– Я убежден, что ему нет места в информационном пространстве. Его не должно быть на телевидении, радио или в соцсетях, ведь это вопрос не только культуры, но и безопасности. Однако я также понимаю, что для некоторых людей старые фильмы или музыка могут быть связаны с важными воспоминаниями или людьми из прошлого.

Я не беру на себя роль судьи и не указываю, что кому-то можно или нельзя слушать или смотреть. Но важно осознавать последствия таких решений. Если человек все же выбирает просматривать что-то из российского контента, то хотя бы стоит делать это без поддержки стриминговых платформ, чтобы ни одна копейка с этого не попадала в бюджет страны-агрессора.

В то же время сегодня в Украине создается мощный, современный контент, и я очень советую обратить на него внимание. У нас появилось много талантливых музыкантов, режиссеров, сценаристов, которые делают качественный продукт. И мне кажется, что наш сериал - это хороший пример того, что украинский контент может быть на высоком уровне. Поэтому давайте поддерживать свое, потому что оно того стоит.

– Как ты относишься к своим экс-коллегам Глебу Михайличенко и Роману Соболевскому, которые предали Украину? Тем более, что это, по сути, твои сверстники, а не какие-то люди из "совка"...

– Мне сложно понять, что происходит в головах у таких людей. Это действительно не укладывается ни в какую логику. Когда ты живешь здесь, имеешь друзей, близких, строишь свою жизнь в Украине - и вдруг выбираешь путь предательства, это выглядит абсурдно. Особенно, когда человек сначала идет в Вооруженные Силы Украины, а потом едет в Россию... Такие поступки трудно объяснить, и еще труднее найти для них хоть какое-то оправдание.

Здесь остаются твои друзья, твои знакомые, а ты едешь в страну, которая ежедневно обстреливает их ракетами и "шахедами". И ты еще и платишь налоги этому государству, которое убивает твоих же близких. Мне сложно представить, что должно быть в голове такого человека, чтобы сознательно сделать подобный выбор.

У меня есть личный пример, который заставляет задуматься. Я работал в Харьковском театре имени Шевченко, и вместе со мной там играл актер Сергей Листунов. Мы вместе создавали спектакли, работали бок о бок. После начала полномасштабного вторжения он продолжал играть в театре, получал государственные награды. А потом, в 2023-м или 2024-м году, он уехал в Россию. Мало того, он еще и снялся в каком-то пропагандистском проекте.

И вот когда происходит такое, ты просто не находишь слов. Нет ни оправданий, ни объяснений - только разочарование. Особенно больно, когда это человек, которого ты хорошо знал. Это действительно обидно.

– Как считаешь, артисты вроде Руслана Ханумака будут иметь возможность после войны работать в Украине?

– Я считаю, что за такие поступки должен быть определенный кенселинг, поскольку справедливость должна быть на первом месте. Конечно, каждый случай надо рассматривать индивидуально, но в целом хочется, чтобы все соблюдали закон и отвечали за свои поступки. Поэтому возможность работать будет не у всех, и это должно быть справедливо, без исключений.

– Ты участвовал в проекте "Будинок "СЛОВО", где рассказывал о Евгении Касяненко - выдающемся авиаконструкторе и общественно-политическом деятеле. Кто для тебя из исторических фигур Украины - топ?

– Для меня одной из самых высоких исторических фигур Украины безусловно является Леся Курбас. Это настоящий гений, который внес огромный вклад в развитие украинского театра. Во времена тотального давления со стороны власти, несмотря на все препятствия, он создавал и поддерживал украинское искусство, за что, к сожалению, и был расстрелян. Думаю, каждый украинец должен знать и гордиться такой фигурой, как Курбас, ведь он является символом мужества и преданности культуре, даже в самые темные времена. Максим Рягин (фото предоставлено актером)

– А кем из современников восхищаешься?

– Возможно, это звучит неправильно, но мне трудно сказать, что я кем-то прямо восхищаюсь или фанатею от современных фигур. Не могу назвать конкретных людей, за которыми я слежу или которые вызывают у меня восхищение. Однако есть один человек, которого я действительно уважаю, и это мой хороший друг Никита, музыкант, псевдоним которого "Один день по тому". Он создает современную украинскую музыку, и я восхищаюсь им именно из-за того, как я вижу его работу изнутри. Я знаю, сколько лет он уже занимается этим делом, и насколько глубоко он отдается своей музыке. Поэтому, я могу гордиться им и действительно восхищаться его преданностью делу.

– Ты встречаешься с актрисой и певицей Марией Краснощек (RUDA). Не мешает ли творческая конкуренция вашим отношениям? Или, может, наоборот, вдохновляет?

– У нас с Марией нет никакой творческой конкуренции. Наоборот, мы всегда поддерживаем друг друга. Маша учится в театральном университете, и часто приходит домой, делясь интересными моментами из учебы. Я же рассказываю ей о своих впечатлениях из театра. Вместе мы растем, учимся друг от друга, вдохновляемся и помогаем становиться лучше в том, что делаем.

– Не ревнуешь Марию к поклонникам?

– Если честно, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я просто не сталкиваюсь с такой ситуацией. Не могу сказать, что ей постоянно пишут поклонники и от них нет отбоя. Чаще всего это девушки, которые просто поддерживают, выражают респект. А чтобы какие-то парни активно проявляли внимание, из-за чего я должен был бы ревновать, такого просто не было. Поэтому я даже не знаю, как бы я отреагировал, если бы это случилось.

– Какой ваш секрет гармоничных отношений?

– Сложно сказать, что наши отношения идеальные или безупречные, ведь мы такие же, как и все остальные нормальные люди - у нас бывают ссоры и обиды друг на друга. Однако, я считаю, что самое важное в отношениях - это стараться слушать друг друга, прислушиваться к тому, что говорит твоя вторая половинка. Взаимоуважение - это ключ. Если есть взаимоуважение и люди пытаются понимать друг друга, тогда можно построить настоящие, крепкие и гармоничные отношения. Максим Рягин и Мария Краснощек (фото: instagram.com/ryagin_)

– Бывают ли моменты, когда ты жалеешь о выбранном пути?

– У меня не было моментов, когда я жалел о выбранном пути. Мне кажется, что в этом смысле мне очень повезло. Были друзья, знакомые, которые выбирали профессию, а потом жалели, но я к счастью не пережил этого. Я действительно рад, что выбрал именно этот путь и продолжаю идти по нему с удовольствием.

– Говорят, актеры - люди зависимые от внимания. От чего зависим ты, кроме сцены?

– Возможно, это звучит банально, но я действительно зависим от людей, которые меня окружают - от моей семьи, моей девушки и друзей. Они для меня имеют огромное значение, и именно они составляют ту основу, на которую я опираюсь. Это, наверное, самая большая зависимость, которая есть в моей жизни - от близких людей, которые поддерживают и вдохновляют меня.