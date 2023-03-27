В Украине начали штрафовать водителей за непристегнутых пассажиров: что важно знать

В Украине стали выписывать штрафы водителям за езду с пассажирами, которые не пользуются ремнем безопасности. О таких новшествах в ПДД знают не все автомобилисты, ведь привлечение к ответственности пристегнутого водителя за перевозку граждан в салоне, которые ремни не используют, раньше было редким явлением. Теперь это не так.

Непристегнутый пассажир - штраф водителю

Недавно подобный случай произошел в Виннице, где патрульные остановили легковушку Peugeot 301 и поинтересовались у водителя, почему он перевозит непристегнутого пассажира, сидящего на заднем сиденье.

Мужчина за рулем авто на это заявил, что не может нести ответственность за действия своего пассажира. Однако инспекторы отметили, что водитель ошибается, и составили на него постановление о привлечении к административной ответственности по ч. 5 ст. 121 КУоАП с наложением штрафа в размере 510 гривен.

В данном протоколе было указано, что водитель нарушил требования пункта 2.3. правил дорожного движения, в частности "перевозил пассажира, который не был пристегнут ремнем безопасности".

Водитель решил обжаловать выписанное в конце декабря 2022-го постановление в суде, куда в январе обратился с иском.

Что решила Фемида

Винницкий суд в своем вердикте отметил, что истцом был нарушен пп."в" п.2.3 ПДД Украины, согласно требованиям которого "водитель обязан: на автомобилях, оборудованных средствами пассивной безопасности (подголовники, ремни безопасности), пользоваться ими и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности", говорится в материале дела.

В то же время коллегия судей затребовала у стражей порядка имеющиеся доказательства правонарушения, и изучила видеозапись с места остановки водителя.

На кадрах судьи увидели, что пассажир легковушки действительно сидел непристегнутым. Впрочем, они обратили внимание на отсутствие доказательств, что этот пассажир не пользовался ремнем безопасности именно во время движения, так как машина на видео стояла.

Так, суд 16 марта подтвердил, что:

перевозка непристегнутого пассажира (вне зависимости, где он сидит - спереди или сзади) является нарушением и влечет за собой наложение штрафа на водителя;

вто же время такое правонарушение должно быть подтверждено соответствующими доказательствами;

а если же авто не двигается, что пассажир не обязан пользоваться ремнями безопасности.

В данном конкретном случае седьмой апелляционный административный суд в составе коллегии постановление патрульных признал незаконной и отменил.