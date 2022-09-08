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Український спортсмен пробіг 250 кілометрів, щоб зібрати гроші для ЗСУ: долав шлях навіть у зливу

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Четвер 08 вересня 2022 18:25
Український спортсмен пробіг 250 кілометрів, щоб зібрати гроші для ЗСУ: долав шлях навіть у зливу Спортсмен Микола Таран пробіг марафон, щоб зібрати гроші для ЗСУ (versii.if.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Спортсмен із Прикарпаття Микола Таран пробіг ультрамарафон на 250 км, щоб зібрати гроші на автобус для Збройних сил України.

Про це повідомляє "Українська правда. Життя".

Зокрема, на таку дистанцію чоловік витратив 22 години.

За час забігу чоловіку вдалося зібрати 15 тис. грн і 250 доларів із необхідних 3 тис. доларів. Зазначається, що спортсмен і далі планує продовжувати заробляти кошти для армії.

Стартував спортсмен у селі Небилів Івано-Франківської області, а фінішував у Чернівцях.

Український спортсмен пробіг 250 кілометрів, щоб зібрати гроші для ЗСУ: долав шлях навіть у зливуУкраїнський спортсмен пробіг 250 км, щоб зібрати кошти для ЗСУ (suspilne.media)

Він розповів, що запозичив ідею такого ультрамарафону з ісландського змагання Ice&Fire 250 km. Таран мав брати в них участь, але не зміг через війну.

Також в один із днів марафонець пробіг цілих 70 км, а у фіналі ультрамарафону - лише 17. В останній день йому довелося долати дистанцію під зливою.

Раніше спортсмен брав участь у марафонах, збираючи благодійні внески для вуличних тварин. Він став першим українцем, який двічі пробіг 73 км у Норвегії.

"17 вересня, якщо Міністерство спорту дозволить виїзд на сім днів, я представлятиму Україну втретє на змаганнях в Осло. Якщо я зможу поїхати та перемогти, весь мій призовий фонд піде для ЗСУ", - сказав Таран.

Український спортсмен пробіг 250 кілометрів, щоб зібрати гроші для ЗСУ: долав шлях навіть у зливу

Український спортсмен пробіг 250 км, щоб зібрати кошти для ЗСУ (suspilne.media)

Раніше ми повідомляли, що українець проїхав на велосипеді три тисячі кілометрів, щоб зібрати гроші для ЗСУ.

Також ми писали, що у центрі Києва намагалися пограбувати дітей, які збирали гроші для ЗСУ.

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