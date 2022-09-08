Український спортсмен пробіг 250 кілометрів, щоб зібрати гроші для ЗСУ: долав шлях навіть у зливу

Спортсмен із Прикарпаття Микола Таран пробіг ультрамарафон на 250 км, щоб зібрати гроші на автобус для Збройних сил України.

Про це повідомляє " Українська правда. Життя ".

Зокрема, на таку дистанцію чоловік витратив 22 години.

За час забігу чоловіку вдалося зібрати 15 тис. грн і 250 доларів із необхідних 3 тис. доларів. Зазначається, що спортсмен і далі планує продовжувати заробляти кошти для армії.

Стартував спортсмен у селі Небилів Івано-Франківської області, а фінішував у Чернівцях.

Український спортсмен пробіг 250 км, щоб зібрати кошти для ЗСУ (suspilne.media)

Він розповів, що запозичив ідею такого ультрамарафону з ісландського змагання Ice&Fire 250 km. Таран мав брати в них участь, але не зміг через війну.

Також в один із днів марафонець пробіг цілих 70 км, а у фіналі ультрамарафону - лише 17. В останній день йому довелося долати дистанцію під зливою.

Раніше спортсмен брав участь у марафонах, збираючи благодійні внески для вуличних тварин. Він став першим українцем, який двічі пробіг 73 км у Норвегії.

"17 вересня, якщо Міністерство спорту дозволить виїзд на сім днів, я представлятиму Україну втретє на змаганнях в Осло. Якщо я зможу поїхати та перемогти, весь мій призовий фонд піде для ЗСУ", - сказав Таран.

Український спортсмен пробіг 250 км, щоб зібрати кошти для ЗСУ (suspilne.media)