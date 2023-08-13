Обязательная идентификация пенсионеров 2023. Как пройти проверку, чтобы не перестали платить

Пенсионерам нужно пройти обязательную идентификацию личности, чтобы и дальше получать выплаты. Сделать это нужно до 31 декабря 2023, но не всем.

Какие категории должны пройти такую процедуру, зачем и как именно это сделать - в материале Styler дальше.

Что известно об идентификации

Как рассказал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, проверку, которая планировалась до 1 сентября, разрешили провести до конца текущего года.

В Минреинтеграции напомнили, что данная процедура предусмотрена для граждан Украины пенсионного возраста, находящихся за рубежом.

"Гражданам, нашедшим убежище за рубежом, выплата пенсии будет производиться на текущие счета, открытые в украинских банках. При этом таким лицам нужно будет до 31 декабря каждого года проходить физическую идентификацию", - напомнили в ведомстве.

Как удостоверить личность

Пройти проверку пенсионеры смогут несколькими способами:

Способ №1

Можно воспользоваться сервисом "Дія.Підпис". Сервис доступен на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Сделать это можно по ссылке здесь.

Способ №2

Пройти консульское подтверждение. Пенсионеры могут пройти идентификацию личности, посетив соответствующее консульское учреждение в стране своего проживания. При такой проверке должностное лицо засвидетельствует нынешнее место жительства за границей.

Способ №3

По словам Мельничука, были расширены способы прохождения идентификации, в частности, предусмотрена возможность прохождения идентификации с использованием видеоконференцсвязи.

Важно!

Если вы достигли пенсионного возраста, то, находясь за границей, также можете оформить пенсию. Это можно сделать дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Ссылка здесь.