Украинских детей в Польше с ноября будут бесплатно готовить к 1 классу: какие условия

Воспользоваться программой смогут украинцы в 12 городах Польши. Она будет действовать в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске, Катовице, Жешуве, Познани, Быдгоще, Люблине, Лодзи, Щецине, Белостоке.

Какие условия участия

Дети возрастной категории 5-6 лет в течение года будут учиться писать, читать, считать, развивать речь, логику и память, абстрактное мышление, ритмику.

Также дошкольники на занятиях будут учить польский язык, чтобы легче адаптироваться к среде. Кроме того, дети пройдут социализацию и психологическую подготовку.

В группах будет по 22 ребенка. Занятия станут проводить три раза в неделю по два часа каждое: время проведения с 17:00 до 19:00.

Для деток также организовано тут питание, будут все необходимые материалы для обучения.

Плата за такую подготовку к 1 классу не взимается.

Как записать ребенка

Чтобы зарегистрироваться в программе, который финансирует фонд "Несокрушимая Украина", родители будущих первоклашек должны заполнить анкету на сайте программы по этой ссылке.

Регистрация доступна до 21 октября.

Стартует программа с 1 ноября.