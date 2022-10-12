В Польше будут брать деньги с украинских беженцев, которые проживают в коллективных центрах

В Польше планируют взимать с украинцев, которые из-за российской войны выехали в эту страну в поисках убежища, часть расходов на проживание в коллективных центрах, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Павел Шефернакер.

Чиновник отметил, что в настоящее время в таких местах проживает около 80 тысяч беженцев.

Новшество намерены ввести ориентировочно с середины ноября, уточнил замминистра и уполномоченный правительства по делам беженцев из-за войны в Украине.

По задумке польских властей, проживающие в коллективных центрах украинцы, которые уже начали работать, будут возмещать 50% расходов на проживание. Не будут платить - пенсионеры и люди с инвалидностью.

"Много беженцев, которые живут в коллективных помещениях, живут там довольно продолжительное время. Расходы, связанные с вопросом обслуживания, тоже растут. Мы хотим, чтобы те люди, которые уже начали работать, уже нормально функционируют в Польше, участвовали в этих фондах на уровне по крайней мере 50%", - сказал Шефернакер в эфире "Радио Плюс".

Чиновник добавил, что есть механизмы, чтобы люди "не привыкли к тому, что государство всегда обеспечит те или иные вопросы".

Что касается вероятности новой волны беженцев из-за энергетической ситуации и перебоев во многих областях в Украине из-за российских ракетных обстрелов, то пока такой угрозы нет, сказал Шефернакер.

"Однако нынешняя ситуация в Украине, бомбардировка многих крупных городов, делает ситуацию в этой стране нестабильной и динамичной. Мы, как соседняя страна, должны быть готовы к тому, что могут быть разные ситуации, связанные и с ситуацией на фронте, и с агрессией России против Украины, и с нехваткой сырья и тепла. Мы к этому готовы", - подчеркнул он.