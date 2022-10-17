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Українських дітей у Польщі з листопада безплатно готуватимуть до 1 класу: які умови

Фото: біженці з України у Польщі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Польщі діти з України з листопада зможуть відвідувати спеціальні заняття для підготовки до навчання у школі з нового навчального року. Така підготовка до першого класу - безплатна, і стосується дітей віком 5-6 років.

Про це повідомили на сайті програми "Школа майбутнього першокласника".

Скористатися програмою зможуть українці у 12 містах Польщі. Вона діятиме у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську, Катовіце, Жешуві, Познані, Бидгощі, Любліні, Лодзі, Щецині, Білостоці.

Які умови участі

Діти вікової категорії 5-6 років протягом року будуть вчитися писати, читати, рахувати, розвивати мову, логіку і пам'ять, абстрактне мислення, ритміку.

Також дошкільнята на заняттях навчатимуть польську мову, щоб легше адаптуватися до середовища. Крім того, діти пройдуть соціалізацію та психологічну підготовку.

У групах буде по 22 дитини. Заняття проводитимуть тричі на тиждень по дві години кожне: час проведення з 17:00 до 19:00.

Для дітей також організовано харчування, будуть всі необхідні матеріали для навчання.

Плата за таку підготовку до 1 класу не стягується.

Як записати дитину

Щоб зареєструватися у програмі, яку фінансує фонд "Незламна Україна", батьки майбутніх першокласників повинні заповнити анкету на сайті програми за цим посиланням.

Реєстрація доступна до 21 жовтня.

Стартує програма із 1 листопада.

Нагадаємо, перед цим ми розповідали, як віддати дитину до школи у Швейцарії, які є спеціальні класи та оплачувані курси.

Раніше повідомлялося, що в Польщі братимуть гроші з українських біженців, які проживають у колективних центрах.

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