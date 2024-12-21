Украинские звезды, которых мы потеряли в 2024 году

2024 год стал тяжелым для украинского шоу-бизнеса, ведь умерло множество талантливых актеров, музыкантов, спортсменов, режиссеров и других творческих личностей, которые стали частью нашего культурного наследия.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить, кто из украинских звезд покинул этот мир в этом году.

Виталий Билоножко

В начале 2024 года не стало Виталия Билоножко - легендарного исполнителя украинской эстрады, народного артиста Украины и основателя Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец".

Виталий Билоножко (кадр из видео)

Его состояние здоровья значительно ухудшилось из-за многолетней борьбы с сахарным диабетом.

Дмитрий Капранов

В 2024 году Украина попрощалась с выдающимся публицистом, писателем, издателем и активным общественным деятелем Дмитрием Капрановым. Причиной его смерти стали сердечные проблемы. Его брат Виталий, хоть и тяжело переживает потерю, продолжает работать, посвящая свои усилия и памяти Дмитрия, и совместным проектам.

Дмитрий Капранов (фото: facebook.com/radioNV.ua)

Богдан Козак

28 мая этого года в возрасте 83 лет отошел в вечность народный артист Украины. Его жизнь была тесно связана с Национальным театром имени Марии Заньковецкой, где он много лет работал актером.

Богдан Козак (фото: t.me/kozytskyy_maksym_official)

Также он передавал свой опыт студентам Львовского национального университета имени Ивана Франко. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко запомнился ролями в фильмах "Хозяин", "Павел Полуботок", "Время собирать камни" и многих других.

Богдан Сташкив

7 октября умер Народный артист Богдан Сташкив, который трагически погиб в ДТП. Во время поездки в Закарпатье артист не справился с управлением автомобиля, съехал на обочину, и машина перевернулась. В результате серьезных травм 67-летний Сташкив скончался на месте происшествия.

Богдан Сташкив погиб (фото: facebook Светлана Онищук)

Ирина Фарион

19 июля было совершено нападение на известного языковеда Ирину Фарион. Неизвестный злоумышленник нанес ей смертельное ранение, выстрелив в голову. Медики делали все возможное, чтобы спасти жизнь женщины, но их усилия оказались тщетными. Ирина Фарион умерла в возрасте 60 лет.

Ирина Фарион (Getty Images)

Валерий Бассель

Известный украинский актер театра и кино, театральный режиссер и заслуженный артист Украины Валерий Бассель умер 8 сентября в возрасте 85 лет.

Валерий Бассель (фото, Кинориум)

Вячеслав Узелков

9 ноября стало трагическим днем для мира спорта - ушел из жизни известный украинский боксер Вячеслав Узелков. Его сердце остановилось в возрасте 45 лет в одной из больниц Винницы. Основными причинами смерти стали серьезные проблемы со здоровьем: болезни сердца, многочисленные тромбы, а также гангрена, начавшая развиваться в ноге. Похоронили спортсмена 11 ноября в родном городе Виннице.

Вячеслав Узелков (фото: instagram.com/uzelkov_official)

Яков Ткаченко

Звезда фильма "Довбуш" Яков Ткаченко погиб на фронте в декабре. Он стал на защиту Украины еще в первые дни полномасштабного вторжения России.

Яков Ткаченко (фото: facebook.com/alla.samoylenko.16)