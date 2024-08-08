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5 звезд, которых бросили во время беременности

Четверг 08 августа 2024 09:00
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5 звезд, которых бросили во время беременности Мел Би и Хайди Клум (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Знаменитости тоже сталкиваются с трудностями в личной жизни. Ни слава, ни богатство, ни мировая известность не могут гарантировать им личное счастье.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о звездах, которых оставили любимые во время их беременности.

Хайди Клум

Бывший возлюбленный Хайди Клум, итальянский бизнесмен Флавио Бриаторе, разошелся с ней в 2003 году сразу после того, как узнал ее беременность. Впоследствии дочь Хайди и Флавио удочерил певец Сил, позже ставший ее мужем, а затем экс-супругом.

5 звезд, которых бросили во время беременности

5 звезд, которых бросили во время беременности

Хайди Клум и Флавио Бриаторе (фото: instagram.com/heidiklum, Википедия)

Бриджит Мойнахан

Актриса Бриджит Мойнахан еще не знала, что находится на втором месяце беременности, когда Том Брэди покинул ее ради Жизель Бюндхен.

5 звезд, которых бросили во время беременности

5 звезд, которых бросили во время беременности

Бриджит Мойнахан и Том Берди (фото: instagram.com/bridgetmoynahan, instagram.com/tombrady)

Мел Би

В 2007 году Эдди Мерфи покинул Мэл Би, когда она была беременна их дочерью. Он отрицал, что ребенок от него до тех пор, пока тест на отцовство не подтвердил это.

5 звезд, которых бросили во время беременности

5 звезд, которых бросили во время беременности

Мел Би и Эдди Мерфи (фото: instagram.com/officialmelb, Википедия)

Кристина Милиан

Хип-хоп-исполнитель The Dream подал на развод всего за девять дней до рождения дочери от его жены, певицы Кристины Милиан, в 2010 году.

5 звезд, которых бросили во время беременности

Кристина Милиан (фото: instagram.com/christinamilian)

Элизабет Херли

Элизабет Херли встречалась с миллионером Стивом Бингом полтора года, прежде чем забеременела и они развелись. Стив, который в 2020 году покончил жизнь самоубийством, отрицал свое отцовство, но предложил материальную поддержку. Однако тест ДНК подтвердил, что Бинг был отцом ребенка.

5 звезд, которых бросили во время беременности

Элизабет Херли (фото: instagram.com/elizabethhurley​​)

Ранее мы рассказывали о 4 украинских звездных парах, которые поженились после рождения детей.

Также писали о звездах, которые прославились случайно.

При написании материала использовались следующие источники: Википедия, Daily Mail.

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беременность Актриса Звёзды
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