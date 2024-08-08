5 звезд, которых бросили во время беременности

Знаменитости тоже сталкиваются с трудностями в личной жизни. Ни слава, ни богатство, ни мировая известность не могут гарантировать им личное счастье.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о звездах, которых оставили любимые во время их беременности.

Хайди Клум

Бывший возлюбленный Хайди Клум, итальянский бизнесмен Флавио Бриаторе, разошелся с ней в 2003 году сразу после того, как узнал ее беременность. Впоследствии дочь Хайди и Флавио удочерил певец Сил, позже ставший ее мужем, а затем экс-супругом.

Хайди Клум и Флавио Бриаторе (фото: instagram.com/heidiklum, Википедия)

Бриджит Мойнахан

Актриса Бриджит Мойнахан еще не знала, что находится на втором месяце беременности, когда Том Брэди покинул ее ради Жизель Бюндхен.

Бриджит Мойнахан и Том Берди (фото: instagram.com/bridgetmoynahan, instagram.com/tombrady)

Мел Би

В 2007 году Эдди Мерфи покинул Мэл Би, когда она была беременна их дочерью. Он отрицал, что ребенок от него до тех пор, пока тест на отцовство не подтвердил это.

Мел Би и Эдди Мерфи (фото: instagram.com/officialmelb, Википедия)

Кристина Милиан

Хип-хоп-исполнитель The Dream подал на развод всего за девять дней до рождения дочери от его жены, певицы Кристины Милиан, в 2010 году.

Кристина Милиан (фото: instagram.com/christinamilian)

Элизабет Херли

Элизабет Херли встречалась с миллионером Стивом Бингом полтора года, прежде чем забеременела и они развелись. Стив, который в 2020 году покончил жизнь самоубийством, отрицал свое отцовство, но предложил материальную поддержку. Однако тест ДНК подтвердил, что Бинг был отцом ребенка.

Элизабет Херли (фото: instagram.com/elizabethhurley​​)