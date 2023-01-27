Украинские звезды помогут врачам бесплатно выучить английский язык: как это будет

В Украине запускают программу "Англоязычный врач" по обучению медиков английскому языку. Курсы бесплатные, и в их создании приняли участие звезды шоу-бизнеса, артисты MONATIK, Юлия Санина из "The HARDKISS", Сергей Танчинец из "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", Alina Pash и другие знаменитости.

Как будет происходить обучение для врачей и кто может принять участие - читайте в материале ниже .

Зачем врачам английский

Для украинских врачей, не владеющих английским, представляется крайне сложным ознакамливаться с новейшим медицинским контентом из оригинальных источников, преимущественно американских и европейских. А это, в свою очередь, приводит к отставанию медиков в Украине в знаниях относительно мирового медицинского сообщества, а также к увеличению медицинских ошибок.

Так, именно на английском языке публикуются и доступны большинство научных статей, международных протоколов лечения и рекомендаций, курсов, лекций, семинаров и конференций, международные базы данных медицинских знаний и т.д. Также знание языка дает возможность для общения и консультаций с зарубежными коллегами.

Чтобы помочь медикам овладеть английским, была возобновлена программа "Англоязычный врач" от международного благотворительного фонда "Здоровье украинского народа".

Как будет происходить обучение

Часть программы создана с помощью курса онлайн самоучителя Pasha English, чья методика поможет врачам быстро освоить базовый курс английского языка.

Полный курс состоит из 20 уроков, которые делятся на несколько частей:

конструкции по грамматическим и лексическим темам для наработки построения фраз,

диалоги двух видов (детализированные с переводом и анимационные в режиме реального времени).

Для закрепления умения использовать выражения помогут познавательно учебные тексты, слова для запоминания с использованием метода ассоциаций и учебные песни.

Отметим, что такие песни специально написали для курса английского языка артисты MONATIK, Юлия Санина (The HARDKISS), Сергей Танчинец (БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ), Ivan NAVI, Alina Pash, ANNA MARIA, David Axelrod, DIMA LIBRA, Евгений Хмара, Виктория Олизе и Алина Башкина.

Пример - песня Саниной "Questions", которая поможет слушателям курса научиться строить вопросительные предложения на английском языке.

Сама программа реализуется Украинской ассоциацией ортопедов-травматологов, Институтом Ортопедии и травматологии НАМНУ, Кафедрой НУОЗ Украины им. П.Л. Шупика, в партнерстве с образовательной онлайн-платформой по профессиональному развитию врачей "Аксемедин" (Accelerator of Medical Information).

Как врачам принять участие в программе

В рамках программы более 10 000 украинских врачей смогут пройти обучение базовому курсу английского на бесплатной основе.

Для получения бесплатного доступа к базовому блоку курса необходимо:

быть действующим врачом,

заполнить на платформе "Аксемедин" свой профиль и пройти верификацию,

после ее прохождения следует вступить в группу "Англоязычный врач"... и начать обучение.

Добавим, что после успешного завершения первого этапа обучения врачи продолжат изучать английский язык в рамках курса "медицинского английского", где овладеют специализированные медицинские термины.