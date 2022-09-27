"Выбрать врача невозможно". Что беженкам нужно знать о бесплатных родах за границей

Услуги включают в себя необходимые обследования и уход после рождения ребенка

Украинские женщины, которые во время беременности ищут убежища за границей, могут рассчитывать на бесплатную медицину в другой стране.

Услуги для наших беженок включают наблюдение беременности, помощь во время родов, послеродовой уход за роженицей и младенцем, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства здравоохранения Украины.

Как встать на учет в связи с беременностью: необходимые шаги

Беременные украинки, которые обратились за убежищем в европейской стране, должны встать на учет и оформить местную обменную карту. Во многих случаях для медицинского сопровождения необходимо оформить медицинскую страховку, но это не обязательное условие во всех странах.

Отмечается, что медицинская помощь во время родов и оказания скорой медицинской помощи беременным доступна и бесплатна даже без наличия медицинского страхования.

В зависимости от правил избранной страны стать на учет у семейного врача, гинеколога, акушера желательно к концу первого триместра беременности или при первой же возможности по прибытии, если срок беременности уже больше.

"Если имеете с собой медицинскую карточку от врача из Украины с данными о беременности и общем состоянии здоровья, результатами анализов — переведите важную информацию и предоставьте специалисту, который будет вести беременность. Если такой медицинской документации нет — местный врач назначит необходимые анализы и исследования по необходимости", - отмечают в Минздраве.

На сайте ведомства постоянно обновляется информация о предоставлении бесплатной медицинской помощи в странах, принимающих украинских беженцев.

Фото: Обследование во время беременности – бесплатные (gettyimages.com)

Что нужно знать о рождении ребенка в разных странах

Польша. Во время беременности, родов и послеродового периода женщина имеет право на:

получение медицинских услуг вне очереди;

бесплатные лекарства с момента подтверждения беременности;

присутствие и сопровождение близкого человека во время родов;

после выписки новорожденного ее будет посещать социально-семейный акушер, который поможет в уходе за малышом;

все украинки, пересекшие границу с Польшей после 24 февраля 2022 года, имеют право на безвозмездную гинекологическую помощь.

Великобритания. Беременные беженки имеют право на бесплатную медицинскую помощь, которую организует семейный врач. Услуги охраны материнства охватывают уход от начала беременности до выписки из-под ухода акушерки – до 6 недель после родов. Также пациентки имеют право на помощь патронажной медсестры – квалифицированной медицинской сестры или акушерки, которая прошла дополнительную подготовку и помогает детям до 5 лет оставаться здоровыми. Германия. Беременные женщины получают всю необходимую медицинскую помощь, контроль протекания беременности и развития ребенка:

анализы крови, мочи и ультразвуковые исследования,

подготовка к родам, роды и послеродовой уход.

Роды принимают акушерки и медсестры, а также врачи. Акушерка навещает роженицу на следующий день после выписки из больницы. После этого женщину поддержит врач.

Франция. В этой стране роды бесплатны даже в частных клиниках – там могут предлагать более комфортные условия (например, одноместную палату), однако государственные учреждения обычно имеют лучшее медицинское оборудование. Итак, можно выбрать больницу, где рожать. Но выбрать врача невозможно – роды принимает дежурный акушер. Чехия. Помощь беременным и во время родов – бесплатная при наличии медицинского страхования. Беременная в Чехии имеет право выбрать роддом независимо от места жительства. В большинстве роддомов необходимо зарегистрироваться от 14 недели беременности. Некоторые заведения позволяют сделать это онлайн.

Если женщина родила в Чехии до получения визы временной защиты, расходы на медицинскую помощь будут возмещены страховой только в случае получения визы в течение 30 дней. Ее новорожденный ребенок имеет право на безплатную медицинскую помощь в течение 30 дней до получения визы. Однако для получения бесплатной медицинской помощи нужно в течение 8 дней от рождения сразу оформить страхование на ребенка.

Фото: В Британии патронажная медсестра поддерживает детей с рождения до 5 лет (gettyimages.com)

В Минздраве отмечают, что при рождении ребенка за границей украинки могут получить украинские выплаты от государства. Для этого необходимо предоставить легализованные документы, подтверждающие рождение ребенка. Эти документы должны быть выданы компетентными органами страны, где родился малыш.

Напомним, мы писали, что в Польше выделят жилье украинкам с детьми.