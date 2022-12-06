Будут лечить украинцев. Большинство украинских медиков получили разрешение работать в Польше

Украинские беженцы в Польше в скором времени получат возможность лечиться у врачей, которые общаются на украинском языке. Уже 2 тысячи медиков из Украины получили разрешение на работу в Польше.

Отбор прошли большинство заявителей, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на inpoland.net.pl.

Всего заявки на разрешение работать подали более 3,3 тысяч врачей и медсестер из Украины, которые прибыли в Польшу с 24 февраля. Положительный ответ получить почти 2 тысячи медицинских работников.

Вопрос упрощенной процедуры трудоустройства для украинских врачей поднимался в польском парламенте еще в сентябре. Депутат Анна Гилл-Пентек подала такой запрос министру здравоохранения.

"Медицинский персонал из Украины не имеет возможности заниматься практикой и зарабатывать. Медицинские учреждения испытывают трудности с обеспечением персоналом, а пациенты страдают от длинных очередей", - пояснила политик.

Она сообщила, что с 24 февраля за разрешением на работу обратились 2243 врача и стоматолога. Еще 1107 заявок поступило от медицинских сестер и акушерок. На сегодняшний день Министерство здравоохранения согласовало разрешение на работу 1215 врачам и 723 медсестрам и акушеркам.

Фото: Более 700 украинских медсестер и акушерок могут работать по специальности в Польше (gettyimages.com)

Длительное ожидание чиновники объясняют тем, что необходимо проверить большое количество документации. Для подачи заявки необходим перевод на польский язык, заключение национальных консультантов в определенной области медицины.

Ранее польские чиновники отмечали, что украинские врачи будут привлекаться к лечению украинских пациентов. Вопрос актуален, ведь с первых дней польским врачам приходилось консультировать наших беженцев, используя программы онлайн-перевода на компьютерах.

Напомним, мы писали, что украинка пожаловалась на медицину в Канаде.