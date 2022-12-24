Рождественское настроение в каждый дом: лучшие фильмы для праздничной атмосферы
Рождество и Новый Год всегда сопровождаются атмосферными фильмами и песнями. Без нашего "Щедрика" и традиционных домашних кинопросмотров до конца и не понимаешь, что праздники уже совсем близко.
Чтобы полностью почувствовать дух Рождества, Styler совместно с медиасервисом MEGOGO подготовил подборку фильмов и аудиокниг, которые следует включить в свой watchlist на зимние празднования.
"Колядки на Кудрявке" - это рождественский фильм, созданный по идее пространства городской культуры "Кудрявка" в партнерстве с MEGOGO.
В новом проекте раздаются 8 аутентичных колядок, большинство которых неизвестно в целом. Каждая из колядок будет сопровождаться современным электронным саундом, а также историей происхождения. А исполняют песни популярные украинские исполнители: Jamala, Wellboy, Dantes, Lely45, Тонка, ЮЮ, Tery и фольклорная группа ЩукаРиба.
Премьера видеоверсии состоится на медиасервисе уже 24 декабря, а 30 декабря – релиз в аудиоформате.
Продолжение фильма "Уличный кот по имени Боб", снятый по одноименному бестселлеру. В этот раз Боб вместе со своим хозяином Джеймсом будут праздновать Рождество. Хотя Джеймс не особенно любит этот праздник, ему придется изменить свое мнение, чтобы порадовать своего пушистого друга.
Франко-бельгийская лента, которая показывает, что зимняя магия готова смягчить сердце даже вора. Вспомнив на Рождество увидеть Санту – маленький Антуан был поражен, когда увидел бородатого толстяка в красном костюме на балконе. В то же время грабитель, который намеревался ограбить несколько квартир в Сочельник, придется изображать из себя настоящего Санту. Чтобы ребенок не разбудил родителей.
Один из самых успешных проектов студии Disney, который уже стал ассоциироваться с зимой у взрослых и малышей. Мультфильм рассказывает о принцессе Анне, которая должна спасти свое королевство от вечного холода.
Заручившись помощью парня Кристофа, оленя Свена и снеговика Олафа, девушка пытается найти свою сестру Эльзу, единственную, что сможет остановить это волшебство.
Семейная комедия о двух совершенно разных братьях Фреде и Нике. Один из них сам Санта Клаус, олицетворение Рождества, который дарит малышам подарки под елку. По иронии судьбы другой – совсем не верит в рождественское чудо и не ценит своего брата. Чтобы понять, насколько важна семья и поддержка родных - Фреду придется пройти много испытаний, в частности, отправиться на Северный полюс.
Еще одна версия новогодней антологии, где мы знакомимся с несколькими историями разных людей в новогоднюю ночь: тихая секретарша, решившая начать новую жизнь, старый мужчина, коротающий жизнь в больнице, режиссер праздничных мероприятий, подросток в поисках развлечений… Хорошая альтернатива всем известной ленте "Реальная любовь", которая не оставит никого безразличным.
Аудиоверсия книги от украинской писательницы Екатерины Бабкиной. В центре событий – неизвестное существо – редкий снежный тепл. Детеныша одного из таких находит возле дома главный герой сказки – Мик. С тех пор мальчик и его дедушка должны позаботиться о зверюшке и пройти немало препятствий, чтобы помочь ему вернуться домой.
Одна из известнейших рождественских сказок авторства Эрнста Теодора Амадея Гофмана.
История переносит слушателей в волшебный мир – страну игрушек, которой правит очарованный принц по имени Щелкунчик.
В аудиоверсии, производством которой занималась команда MEGOGO Audio, книгу сопровождает волшебный саунд-дизайн, благодаря которому сразу погружаешься в волшебную атмосферу Рождества. А с озвучиванием от Евгения Малухи – украинского голоса Гомера Симпсона и Доктора Хауса – сказка зазвучит совсем по-новому.