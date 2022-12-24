Рождественское настроение в каждый дом: лучшие фильмы для праздничной атмосферы

Рождество и Новый Год всегда сопровождаются атмосферными фильмами и песнями. Без нашего "Щедрика" и традиционных домашних кинопросмотров до конца и не понимаешь, что праздники уже совсем близко.

Чтобы полностью почувствовать дух Рождества, Styler совместно с медиасервисом MEGOGO подготовил подборку фильмов и аудиокниг, которые следует включить в свой watchlist на зимние празднования.

Колядки на Кудрявке

"Колядки на Кудрявке" - это рождественский фильм, созданный по идее пространства городской культуры "Кудрявка" в партнерстве с MEGOGO.

В новом проекте раздаются 8 аутентичных колядок, большинство которых неизвестно в целом. Каждая из колядок будет сопровождаться современным электронным саундом, а также историей происхождения. А исполняют песни популярные украинские исполнители: Jamala, Wellboy, Dantes, Lely45, Тонка, ЮЮ, Tery и фольклорная группа ЩукаРиба.

Премьера видеоверсии состоится на медиасервисе уже 24 декабря, а 30 декабря – релиз в аудиоформате.

Рождество кота Боба

Продолжение фильма "Уличный кот по имени Боб", снятый по одноименному бестселлеру. В этот раз Боб вместе со своим хозяином Джеймсом будут праздновать Рождество. Хотя Джеймс не особенно любит этот праздник, ему придется изменить свое мнение, чтобы порадовать своего пушистого друга.

Мой друг дед мороз

Франко-бельгийская лента, которая показывает, что зимняя магия готова смягчить сердце даже вора. Вспомнив на Рождество увидеть Санту – маленький Антуан был поражен, когда увидел бородатого толстяка в красном костюме на балконе. В то же время грабитель, который намеревался ограбить несколько квартир в Сочельник, придется изображать из себя настоящего Санту. Чтобы ребенок не разбудил родителей.

Ледяное сердце

Один из самых успешных проектов студии Disney, который уже стал ассоциироваться с зимой у взрослых и малышей. Мультфильм рассказывает о принцессе Анне, которая должна спасти свое королевство от вечного холода.

Заручившись помощью парня Кристофа, оленя Свена и снеговика Олафа, девушка пытается найти свою сестру Эльзу, единственную, что сможет остановить это волшебство.

Фред Клаус, брат Санты

Семейная комедия о двух совершенно разных братьях Фреде и Нике. Один из них сам Санта Клаус, олицетворение Рождества, который дарит малышам подарки под елку. По иронии судьбы другой – совсем не верит в рождественское чудо и не ценит своего брата. Чтобы понять, насколько важна семья и поддержка родных - Фреду придется пройти много испытаний, в частности, отправиться на Северный полюс.

Старый новый год

Еще одна версия новогодней антологии, где мы знакомимся с несколькими историями разных людей в новогоднюю ночь: тихая секретарша, решившая начать новую жизнь, старый мужчина, коротающий жизнь в больнице, режиссер праздничных мероприятий, подросток в поисках развлечений… Хорошая альтернатива всем известной ленте "Реальная любовь", которая не оставит никого безразличным.

Снежный тепл

Аудиоверсия книги от украинской писательницы Екатерины Бабкиной. В центре событий – неизвестное существо – редкий снежный тепл. Детеныша одного из таких находит возле дома главный герой сказки – Мик. С тех пор мальчик и его дедушка должны позаботиться о зверюшке и пройти немало препятствий, чтобы помочь ему вернуться домой.

Щелкунчик и мышиный король

Одна из известнейших рождественских сказок авторства Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

История переносит слушателей в волшебный мир – страну игрушек, которой правит очарованный принц по имени Щелкунчик.

В аудиоверсии, производством которой занималась команда MEGOGO Audio, книгу сопровождает волшебный саунд-дизайн, благодаря которому сразу погружаешься в волшебную атмосферу Рождества. А с озвучиванием от Евгения Малухи – украинского голоса Гомера Симпсона и Доктора Хауса – сказка зазвучит совсем по-новому.