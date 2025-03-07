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"Місто наречених": Саша Чемеров выпустил трогательную песню о любви и потере

Пятница 07 марта 2025 19:16
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"Місто наречених": Саша Чемеров выпустил трогательную песню о любви и потере Саша Чемеров (фото: пресс-служба С.Ч.)
Автор: Полина Иваненко

Известный украинский музыкант Саша Чемеров представил трогательную композицию "Місто наречених" - песню, которая стала посвящением женщинам, потерявшим своих любимых в войне, развязанной Россией против Украины. Этот трек пронизан болью, несокрушимой любовью и надеждой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост артиста в его Instagram.

"Місто наречених" - это голос душ тех, кто остался ждать. Тема чрезвычайно чувствительная и тяжелая, ее часто пытаются обойти, ведь боль потери невозможно измерить словами. Чемеров сравнивает этот опыт с актом, в котором невозможно не пораниться - "это как обнимать комок острых лезвий".

"Невыразимая боль, которую почти невозможно обернуть в слова, огромная ответственность, акт в котором ты не сможешь не пораниться... Это как обнимать комок острых лезвий..." - комментирует артист.

Однако сквозь темноту грусти песня несет важное послание - надежду на жизнь.

"Я хочу дать надежду на жизнь, запечатлеть в памяти вечную любовь, часть которой имеет продолжение в потомках и наследии ценностей и смыслов", - поделился музыкант.

Он также поздравил всех женщин с весной, особенно тех, кто остался без своих Прометеев, подчеркивая, что любовь вечна, а память о героях никогда не сотрется.

Песня "Місто наречених" уже доступна на всех музыкальных платформах и имеет все шансы стать знаковой работой в творчестве Чемерова.

Это не просто музыка - это болезненный и одновременно светлый манифест несокрушимого духа украинских женщин и вечной любви, которая не знает границ.

Текст песни "Місто наречених":

"Босими ногами бігла по стерні,
Так хотіла відірватись від землі,
Полетіти в небо, щоб зустрітись з ним,
Як тоді - усміхненим і молодим.
Крила втомлені тебе тягнули вниз,
Вишита сорочка змокла вся від сліз,
Янголи тобі кричали з висоти:
"Зачекай ще не лети".

Припев:

Від вітрів шалених
В місті наречених
Всі хати без вікон і дверей.
Ні, не плач, не треба,

Розійдеться небо -
Поверне вогонь твій Прометей,
Люби його, навічно він живий.

Його душу там оберігає Бог,
Твоє серце буде битися за двох,
В честь його троянди білі посади,
Й квітками любові зацвітуть сади.
Скоро вже весна спаде з лелечих крил,
Зникне біль та сум твій аж за небосхил,

Янголи тобі співають з висоти:
"Зачекай ще не лети"

Припев".

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