Украинские водители могут обходить штрафы за нарушение ПДД: как это сделать
Штраф - это самая популярная форма наказания за нарушение ПДД в Украине. Однако есть случаи, когда водитель может обжаловать его для того, чтобы получить только устное предупреждение.
Как настоять на этом инспектору - читайте ниже в материале Styler.
Какие случаи предполагают устное замечание
На дороге во время активного движения могут случаться разные ситуации: как вызывающие аварийную ситуацию, так и привычные для автомобилистов.
Конечно, если водитель поехал на красный свет, ехал по встречной полосе или создал любую другую ситуацию, которая препятствовала нормальному движению, тогда он получит штраф абсолютно заслуженно.
Вместе с тем, статья 22 Кодекса Украины об административных правонарушениях выделяет такое понятие как малозначительные правонарушения. Фактически это те, которые не влияют на других водителей во время движения.
Пока нет четкого перечня ситуаций на дороге, которые можно считать малозначительными правонарушениями. Такое решение принимает лично инспектор с учетом всех сопутствующих обстоятельств.
Если вы точно убеждены, что не совершили тяжелое нарушение, требуйте от правоохранителей именно устного нарушения. Аргументируйте при этом свое мнение.
В случае вынесения устного предупреждения водителю не нужно платить штраф, и его не считают привлеченным к административной ответственности.
Самые дорогие штрафы за нарушение ПДД
К наиболее стоимостным нарушениям относятся:
- нарушение требований законодательства об использовании номерных знаков транспортных средств - 1 190 гривен
- управление или эксплуатация транспортного средства с незаконно установленными номерными знаками ВСУ, НГУ, Нацполиции, Госпогранслужбы, Госаслужбы по чрезвычайным ситуациям, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Дипломатических представительств, консульств и других международных организаций, пользующихся полным и частичным иммунитетом - 2 250 гривен
- повторное в течение года совершение нарушений, предусмотренных частью второй настоящей статьи, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию - 5 100 гривен
- оставление водителями транспортных средств, другими участниками дорожного движения в нарушение установленных правил места дорожно-транспортного происшествия, к которому они причастны - 3 400 гривен
- нарушение требований законодательства об установке и использовании на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств - 8 500 гривен
- управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством - 3 400 гривен
- управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами - 20 400 гривен
- управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции - 17 000 гривен
Ранее мы рассказывали, при каких условиях полицейский может забрать у водителя удостоверение.
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