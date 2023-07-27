Украинские водители могут обходить штрафы за нарушение ПДД: как это сделать

Штраф - это самая популярная форма наказания за нарушение ПДД в Украине. Однако есть случаи, когда водитель может обжаловать его для того, чтобы получить только устное предупреждение.

Как настоять на этом инспектору - читайте ниже в материале Styler.

Какие случаи предполагают устное замечание

На дороге во время активного движения могут случаться разные ситуации: как вызывающие аварийную ситуацию, так и привычные для автомобилистов.

Конечно, если водитель поехал на красный свет, ехал по встречной полосе или создал любую другую ситуацию, которая препятствовала нормальному движению, тогда он получит штраф абсолютно заслуженно.

Вместе с тем, статья 22 Кодекса Украины об административных правонарушениях выделяет такое понятие как малозначительные правонарушения. Фактически это те, которые не влияют на других водителей во время движения.

Пока нет четкого перечня ситуаций на дороге, которые можно считать малозначительными правонарушениями. Такое решение принимает лично инспектор с учетом всех сопутствующих обстоятельств.

Если вы точно убеждены, что не совершили тяжелое нарушение, требуйте от правоохранителей именно устного нарушения. Аргументируйте при этом свое мнение.

В случае вынесения устного предупреждения водителю не нужно платить штраф, и его не считают привлеченным к административной ответственности.

Самые дорогие штрафы за нарушение ПДД

К наиболее стоимостным нарушениям относятся: