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Полицейский может забрать водительские права у автомобилиста, но есть нюанс

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Пятница 21 июля 2023 08:46
Полицейский может забрать водительские права у автомобилиста, но есть нюанс Фото: В каких случаях у вас может изъять полиция водительские права (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Многие автомобилисты в Украине должны знать, что в некоторых случаях инспектор может изъять у них водительские права.

При каких именно обстоятельствах правоохранитель может забрать документ - читайте в материале Styler.

Когда полицейский может забрать права у водителя

Если лицо имеет задолженность по уплате алиментов (совокупный размер которой превышает сумму платежей за 4 месяца), исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении должника в праве управления транспортными средствами (п. 2 ч. 9 ст. 71 ЗУ)

Такое постановление вносится исполнителем в реестр и практически сразу становится доступным для работников полиции.

Поэтому при остановке автомобиля полицейский обязательно увидит на служебном планшете информацию о наличии ограничения в праве вождения. Это может быть даже в случае, когда водитель еще получил постановление "на руки", поскольку оно еще идет к нему по почте.

В таком случае инспектор обязан изъять водительское удостоверение. Кроме этого, в отношении водителя будет составлен протокол по ч. 3 ст. 126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами).

Такой протокол вместе с другими материалами дела передается в суд, который может лишить личность водительского удостоверения сроком от 3 до 6 месяцев.

Что еще важно знать

Временное ограничение должника в праве управлять транспортными средствами не применимо в случае:

  • если это лишает водителя источники средств к существованию (например, лицо официально трудоустроено водителем)
  • использование должником ТС в связи с инвалидностью или пребыванием на его иждивении
  • военнослужащих соответствующих категорий
  • наличия у должника рассрочки или отсрочки уплаты задолженности по алиментам

Как мы ранее писали, водителей в Киеве начали массово штрафовать за одно и то же нарушение.

Читайте также, как водителям не попасть на чужой штраф за нарушение ПДД.

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