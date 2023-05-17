Украинские военные сделали подростку подарок мечты: трогательное видео
Военные Вооруженных сил Украины подружились с подростком, который ездил на маленьком поломанном велосипеде. Парень с радостью давал военным прокатиться на нем. Тогда они решили осуществить его мечту.
Видео в TikTok опубликовал военный под ником "v.butterfly".
На ролике видно, что бойцы сдружились с подростком и он часто к ним приезжал.
В частности, парень ездил на старом поломанном велосипеде.
"К нам привязался юный "орлик". Он позволил нам прокатиться. Он ездил на старом, поломанном велосипеде. Этот парень заслуживал классного подарка", - написал военный.
В результате они подарили парню новый большой велосипед и обувь. Подросток был в восторге от подарка и сразу же примерил новую обувь и поехал испытывать новый "транспорт".
Украинские военные подарили подростку велосипед (скриншот)
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