Украинские военные сделали подростку подарок мечты: трогательное видео

Военные Вооруженных сил Украины подружились с подростком, который ездил на маленьком поломанном велосипеде. Парень с радостью давал военным прокатиться на нем. Тогда они решили осуществить его мечту.

На ролике видно, что бойцы сдружились с подростком и он часто к ним приезжал.

В частности, парень ездил на старом поломанном велосипеде.

"К нам привязался юный "орлик". Он позволил нам прокатиться. Он ездил на старом, поломанном велосипеде. Этот парень заслуживал классного подарка", - написал военный.

В результате они подарили парню новый большой велосипед и обувь. Подросток был в восторге от подарка и сразу же примерил новую обувь и поехал испытывать новый "транспорт".

Украинские военные подарили подростку велосипед (скриншот)