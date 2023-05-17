Українські військові зробили підлітку подарунок мрії: зворушливе відео

Військові Збройних сил України подружились з підлітком, який їздив на маленькому поламаному велосипеді. Хлопець з радістю давав військовим покататись на ньому. Тоді вони вирішили здійснити його мрію.

На ролику видно, що бійці здружились з підлітком і він часто до них приїжав.

Зокрема, хлопець їздив на старому поламаному велосипеді.

"До нас прив'язався юний "орлик". Він дозволив нам покататись. Він їздив на старому, поламаному велосипеді. Цей хлопчина заслуговував на класний подарунок", - написав військовий.

В результаті вони подарували хлопцю новий великий велосипед та взуття. Підліток був в захваті від подарунка та відразу ж приміряв нове взуття і поїхав випробовувати новий "транспорт".

Українські військові подарували підлітку велосипед (скриншот)