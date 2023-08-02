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В Украине появился новый вид бесплатной медицинской помощи, но воспользоваться им могут не все

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Украина, Среда 02 августа 2023 13:10
В Украине появился новый вид бесплатной медицинской помощи, но воспользоваться им могут не все Кто может пользоваться новым пакетом медицинской помощи (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине запустили новый пакет бесплатной медицинской помощи, однако он рассчитан только на определенную категорию людей.

Об этом рассказали в Telegram-канале НСЗУ.

Для кого запустили новый пакет

Он называется "Медицинский осмотр лиц, организуемый территориальными центрами комплектования и социальной поддержки". Этот пакет рассчитан только для военнообязанных.

Такое нововведение позволяет получать все услуги по медосмотру в одном заведении. После этого выводы медосмотра фиксируют в единой электронной системе здравоохранения. Это позволяет контролировать систему ВВК и избегать коррупционных рисков.

Какие услуги бесплатны

В больнице, имеющей договор с НСЗУ по такому пакету, военнообязанные могут бесплатно получить следующие услуги:

  • медосмотр врачами ВВК
  • анализы: общий и биохимический анализ крови, группа крови и резус-принадлежность, анализ мочи, анализ на антитела к ВИЧ, гепатиту С и В, анализ на сифилис
  • инструментальные обследования: рентген, ЭКГ, УЗИ
  • оценку вакцинального статуса
  • в случае необходимости направление на вакцинацию
  • оценку пригодности к военной службе
  • направление при наличии показаний в другие учреждения для обследований
  • предоставление специализированной медпомощи при необходимости
  • оформление справок о состоянии здоровья

Как обжаловать неправильное решение ВЛК

Обжаловать решение можно либо в центральной военно-врачебной комиссии, либо обратиться в суд.

Срок обращения в суд - это пол года с даты вынесения заключения. Если же сначала вы обратились в военно-врачебную комиссию, то у вас есть три месяца на обращение в суд с даты вынесения решения ВВК.

Пересмотреть решение ВВК можно следующим образом:

  • через повторное или контрольное медицинское обследование военно-врачебной комиссией
  • военно-врачебные комиссии областных и Киевского городского военкоматов вправе пересматривать постановления ВВК районных (городских) военкоматов
  • постановления ВВК любого уровня могут быть пересмотрены центральной военно-врачебной комиссией, расположенной в Киеве
  • обжаловать решение ВВК можно в суде

Какие основания для обжалования решения

  • врач установил не ту специализацию наличия или отсутствия заболевания
  • при вынесении решения не была учтена взаимозависимость двух и более болезней
  • врач неправильно выбрал степень нарушения функции организма вследствие болезни в соответствии с таблицей Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе
  • в процессе определения ограниченной пригодности лица ВВК не индивидуализировала такую пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью исполнять обязанности военнослужащего

Вы можете обжаловать свое решение, если было только формальное прохождение комиссии, то есть "на бумаге" и без реального обследования.

Раньше мы рассказывали, как получить бесплатную медицинскую помощь от лучших клиник Украины.

Мы также подробно писали о всех видах поддержки для военных, которые можно бесплатно получить.

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