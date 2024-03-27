Украинки могут сделать УЗИ совершенно бесплатно: что для этого нужно
В Украине беременные могут сделать УЗИ совершенно бесплатно. Следует знать, что для этого нужно.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-страницу Национальной службы здоровья.
Как сделать УЗИ бесплатно
УЗИ маточно-плодово-плацентарного комплекса с использованием допплерографии, трансвагинальная ультразвуковая цервикометрия, УЗИ внутренних органов предусмотрены пакетом "Ведение беременности в амбулаторных условиях".
Сначала пациентке нужно выбрать заведение, в котором наблюдать беременность. Это должна быть поликлиника, больница или центр, имеющие контракт с НСЗУ.
Гинеколог, которая будет наблюдать беременную, выпишет электронное направление на все необходимые пациентке соответственно ее состоянию, обследованию. В том числе на УЗИ.
Также женщина сможет сделать УЗИ в том же заведении, где наблюдает беременность.
К тому же, если пациентка нуждается в госпитализации, гинеколог направляет ее в стационар. Там пациентка получит всю необходимую медицинскую помощь, в том числе УЗИ по назначению, также бесплатно в рамках стационарного пакета.
Что нужно знать будущим мамам
Программа медицинских гарантий покрывает медицинское наблюдение за беременностью. Для этого нужно обратиться к гинекологу и получить следующие бесплатные услуги:
- наблюдение акушера-гинеколога, обследование, консультации, лечебно-профилактические мероприятия
- все необходимые лабораторные исследования (развернутый анализ крови, мочи, исследования на инфекции и вирусы, биохимический анализ крови, микроскопические и цитологические обследования)
- инструментальные исследования
- неинвазивная диагностика для выявления факторов риска для здоровья женщины
- профилактика осложнений во время беременности и после родов
Почему нельзя пить алкоголь во время беременности
Сердце малыша начинает биться в конце первого месяца. Это один из первых органов, формирующихся в организме плода. Алкоголь в первом триместре может оказать влияние на развитие клеток сердца, а в течение всей беременности повышает риск появления сосудистых мальформаций.
Нервная система закладывается в первые два месяца, но формируется в течение всей беременности. Алкоголь может вызвать проблемы с обучением и запоминанием у ребенка в будущем.
Печень плода формируется в течение всей беременности, и ребенок в утробе не способен вывести алкоголь из своего организма.
Также алкоголь может вызвать сбой в формировании дыхательной системы и привести к преждевременному рождению.
Выпитый мамой алкоголь замедляет развитие суставов ребенка, поэтому в будущем могут возникать проблемы с передвижением.
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