ua en ru
Ср, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українки можуть зробити УЗД абсолютно безкоштовно: що для цього потрібно

Середа 27 березня 2024 11:21
UA EN RU
Українки можуть зробити УЗД абсолютно безкоштовно: що для цього потрібно Як вагітним українкам зробити УЗД безкоштовно (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні вагітні можуть зробити УЗД абсолютно безкоштовно. Варто знати, що для цього потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-сторінку Національної служби здоров'я.

Як зробити УЗД безкоштовно

УЗД матково-плодово-плацентарного комплексу з використанням доплерографії, трансвагінальна ультразвукова цервікометрія, УЗД внутрішніх органів передбачені пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах".

Спочатку пацієнтці потрібно обрати заклад, в якому спостерігати вагітність. Це має бути поліклініка, лікарня або центр, які мають із НСЗУ контракт.

Гінеколог, яка спостерігатиме вагітну, випише електронне направлення на всі, необхідні пацієнтці відповідно її стану, обстеження. В тому числі на УЗД.

Також жінка зможе зробити УЗД у тому ж закладі, де й спостерігає вагітність.

До того, якщо пацієнтка потребує госпіталізації, гінеколог направляє її в стаціонар. Там пацієнтка отримає всю необхідну медичну допомогу, в тому числі УЗД за призначенням, також безоплатно в рамках стаціонарного пакета.

Що потрібно знати майбутнім мамам

Програма медичних гарантій покриває медичне спостереження за вагітністю. Для цього потрібно звернутись до гінеколога та отримати такі безкоштовні послуги:

  • спостереження акушера-гінеколога, обстеження, консультації, лікувально-профілактичні заходи
  • усі необхідні лабораторні дослідження (розгорнутий аналіз крові, сечі, дослідження на інфекції та віруси, біохімічний аналіз крові, мікроскопічні та цитологічні обстеження тощо)
  • інструментальні дослідження
  • неінвазивна діагностика для виявлення факторів ризику для здоров'я жінки
  • профілактика ускладнень під час вагітності та після пологів

Чому не можна пити алкоголь під час вагітності

Серце малюка починає битися наприкінці першого місяця. Це один із перших органів, які формуються в організмі плоду. Алкоголь у першому триместрі може вплинути на розвиток клітин серця, а протягом усієї вагітності підвищує ризик появи судинних мальформацій.

Нервова система закладається у перші два місяці, але формується протягом усієї вагітності. Алкоголь може спричинити проблеми з навчанням та запам’ятовуванням у дитини в майбутньому.

Печінка плоду формується протягом усієї вагітності, і дитина в утробі не здатна вивести алкоголь зі свого організму.

Також алкоголь може спричинити збій у формуванні дихальної системи та призвести до передчасного народження.

Випитий мамою алкоголь уповільнює розвиток суглобів дитини, тому у майбутньому можуть виникати проблеми з пересуванням.

Раніше ми повідомляли, чи існує "ідеальний вік" для материнства.

Також ми писали, чому відсутність бажання мати дітей вважається нормальним.

Читайте РБК-Україна в Google News
УЗД беременность Вагітна жінка
NEWS
Гуменюк пояснила свою заяву про точковий терор РФ на Київ
Гуменюк пояснила свою заяву про точковий терор РФ на Київ