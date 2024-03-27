Українки можуть зробити УЗД абсолютно безкоштовно: що для цього потрібно

В Україні вагітні можуть зробити УЗД абсолютно безкоштовно. Варто знати, що для цього потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-сторінку Національної служби здоров'я .

Як зробити УЗД безкоштовно

УЗД матково-плодово-плацентарного комплексу з використанням доплерографії, трансвагінальна ультразвукова цервікометрія, УЗД внутрішніх органів передбачені пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах".

Спочатку пацієнтці потрібно обрати заклад, в якому спостерігати вагітність. Це має бути поліклініка, лікарня або центр, які мають із НСЗУ контракт.

Гінеколог, яка спостерігатиме вагітну, випише електронне направлення на всі, необхідні пацієнтці відповідно її стану, обстеження. В тому числі на УЗД.

Також жінка зможе зробити УЗД у тому ж закладі, де й спостерігає вагітність.

До того, якщо пацієнтка потребує госпіталізації, гінеколог направляє її в стаціонар. Там пацієнтка отримає всю необхідну медичну допомогу, в тому числі УЗД за призначенням, також безоплатно в рамках стаціонарного пакета.

Що потрібно знати майбутнім мамам

Програма медичних гарантій покриває медичне спостереження за вагітністю. Для цього потрібно звернутись до гінеколога та отримати такі безкоштовні послуги:

спостереження акушера-гінеколога, обстеження, консультації, лікувально-профілактичні заходи

усі необхідні лабораторні дослідження (розгорнутий аналіз крові, сечі, дослідження на інфекції та віруси, біохімічний аналіз крові, мікроскопічні та цитологічні обстеження тощо)

інструментальні дослідження

неінвазивна діагностика для виявлення факторів ризику для здоров'я жінки

профілактика ускладнень під час вагітності та після пологів

Чому не можна пити алкоголь під час вагітності

Серце малюка починає битися наприкінці першого місяця. Це один із перших органів, які формуються в організмі плоду. Алкоголь у першому триместрі може вплинути на розвиток клітин серця, а протягом усієї вагітності підвищує ризик появи судинних мальформацій.

Нервова система закладається у перші два місяці, але формується протягом усієї вагітності. Алкоголь може спричинити проблеми з навчанням та запам’ятовуванням у дитини в майбутньому.

Печінка плоду формується протягом усієї вагітності, і дитина в утробі не здатна вивести алкоголь зі свого організму.

Також алкоголь може спричинити збій у формуванні дихальної системи та призвести до передчасного народження.

Випитий мамою алкоголь уповільнює розвиток суглобів дитини, тому у майбутньому можуть виникати проблеми з пересуванням.