Гинеколог рассказала, существует ли "идеальный возраст" для материнства
При подготовке к материнству следует учитывать как физиологическую, так и психологическую готовность женщины. Оптимальный возраст для наступления беременности есть.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Какие есть риски
Физиологические
Гинеколог Алина Михайлова рассказала, что для зачатия ребенка нужны половые клетки: сперматозоид и яйцеклетка.
У мужчин сперматозоиды образуются постоянно, а вот женщины с рождения имеют фиксированное количество яйцеклеток на всю жизнь. И это имеет некоторые физиологические последствия.
Яйцеклетка созревает в фолликулах яичников - специальных мешковидных образованиях с жидкостью и вспомогательными клетками. На этапе зачатия ребенок у девочки имеет ориентировочно 6 миллионов яйцеклеток, после рождения их количество уменьшается до 1-2 млн. До полового созревания доживает около 400 тысяч, а в овуляции участвует только около 400 яйцеклеток.
Во время овуляции выделяется одна или очень редко - две яйцеклетки.
Изменения с возрастом
С возрастом количество и качество яйцеклеток снижается. Влияет на это генетика, некоторые заболевания, хирургические операции на яичниках и курение.
Увеличить количество яйцеклеток просто невозможно. Остается только беречь то, что есть.
Проверка овуляторного запаса
Важно понимать, что это диагностическая процедура и она не может дать 100% результат. Например, выявить точное количество яйцеклеток и предсказать, сколько времени нужно, чтобы вы успели забеременеть или когда наступит менопауза.
Кому желательно проверить овуляторный запас:
- женщинам до 35 лет, у которых не наступила беременность после 12 месяцев попыток
- женщинам после 35 лет, у которых не наступила беременность в течение 6 месяцев попыток
- женщины, которые хотят знать, как долго они могут откладывать беременность
- при планировании экстракорпорального оплодотворения или криоконсервации яйцеклеток
- планируются или были операции на яичниках
- после курса химиотерапии
- при наличии аутоиммунных заболеваний
Существует ли "идеальный возраст"
Беременность в любом возрасте может быть абсолютно нормальной - здоровой и без осложнений. Но следует знать, какие существуют риски.
При беременности до 20 лет растет вероятность:
- преждевременных родов
- низкой массы тела новорожденного
- осложнений беременности, таких как преэклампсия и депрессия.
При беременности после 35 лет растет вероятность:
- генетических аномалий у плода
- преждевременных родов, осложнений беременности, таких как преэклампсия
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