Гинеколог рассказала, существует ли "идеальный возраст" для материнства

При подготовке к материнству следует учитывать как физиологическую, так и психологическую готовность женщины. Оптимальный возраст для наступления беременности есть.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества " Бережи себе ".

Какие есть риски

Физиологические

Гинеколог Алина Михайлова рассказала, что для зачатия ребенка нужны половые клетки: сперматозоид и яйцеклетка.

У мужчин сперматозоиды образуются постоянно, а вот женщины с рождения имеют фиксированное количество яйцеклеток на всю жизнь. И это имеет некоторые физиологические последствия.

Яйцеклетка созревает в фолликулах яичников - специальных мешковидных образованиях с жидкостью и вспомогательными клетками. На этапе зачатия ребенок у девочки имеет ориентировочно 6 миллионов яйцеклеток, после рождения их количество уменьшается до 1-2 млн. До полового созревания доживает около 400 тысяч, а в овуляции участвует только около 400 яйцеклеток.

Во время овуляции выделяется одна или очень редко - две яйцеклетки.

Изменения с возрастом

С возрастом количество и качество яйцеклеток снижается. Влияет на это генетика, некоторые заболевания, хирургические операции на яичниках и курение.

Увеличить количество яйцеклеток просто невозможно. Остается только беречь то, что есть.

Проверка овуляторного запаса

Важно понимать, что это диагностическая процедура и она не может дать 100% результат. Например, выявить точное количество яйцеклеток и предсказать, сколько времени нужно, чтобы вы успели забеременеть или когда наступит менопауза.

Кому желательно проверить овуляторный запас:

женщинам до 35 лет, у которых не наступила беременность после 12 месяцев попыток

женщинам после 35 лет, у которых не наступила беременность в течение 6 месяцев попыток

женщины, которые хотят знать, как долго они могут откладывать беременность

при планировании экстракорпорального оплодотворения или криоконсервации яйцеклеток

планируются или были операции на яичниках

после курса химиотерапии

при наличии аутоиммунных заболеваний

Существует ли "идеальный возраст"

Беременность в любом возрасте может быть абсолютно нормальной - здоровой и без осложнений. Но следует знать, какие существуют риски.

При беременности до 20 лет растет вероятность:

преждевременных родов

низкой массы тела новорожденного

осложнений беременности, таких как преэклампсия и депрессия.

При беременности после 35 лет растет вероятность: