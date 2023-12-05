Украинские ученики отстают в знаниях от сверстников в Европе -, исследование

PISA - это международное исследование качества образования. Проект проводится каждые три года. Поскольку Украина присоединилась в 2018 году, то в 2022 году получила первые результаты (сроки сдвинулись из-за пандемии). Согласно результатам ученики в Украине имеют более низкий уровень знаний, чем дети в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Национальный отчет 2022 года PISA.

Что показали результаты

Исследователи выделили уровни сформированности знаний для каждого типа предметов и дали им соответствующие баллы. Так, например, в математике нижний предел наивысшего балла равен 669, а самый низкий - 233.

Средний балл 15-летних украинских подростков по математике составляет 441. Это среднее между вторым и третьим уровнем знаний из шести.

В чтении самый высокий балл может быть от 698. Для украинских школьников он составляет 428. Этот результат почти дотягивает до третьего уровня знаний.

По естественнонаучным дисциплинам украинское образование получило 450 баллов, тогда как самый высокий начинается от 708. Это также между вторым и третьим уровнем.

В исследовании результаты стран, имеющих примерно одинаковые условия обитания, сравнивают между собой. Оказалось, что Украину опережают Словацкая Республика, Польша, Эстония и ОЭСР (сюда входят почти все страны Европы и США).

"По математике и естественнонаучным дисциплинам эта разница близка к эквиваленту полутора лет обучения, а по чтению украинские школьники отстают от своих сверстников из стран ОЭСР почти на два с половиной года обучения", - пришли к выводу исследователи.

В то же время уровень знаний украинских подростков выше тех же показателей в Грузии, Молдове и Болгарии.

Успешность учеников по математике, чтению и естественнонаучным дисциплинам в Украине, в среднем по ОЭСР и в референтных странах (инфографика: PISA)

Тенденции успеваемости школьников в Украине

Украина приняла участие в двух циклах исследования: в 2018 и 2022 годах. Это позволяет сравнить успеваемость за эти годы.

Показатели украинских учеников в 2022 году ухудшились по сравнению с показателями предыдущего цикла: по математике результат снизился на 12 баллов, по естественнонаучным дисциплинам - на 19 баллов, а по чтению - на 38 баллов.

Уровни сформированности математической, читательской и естественнонаучной грамотности 15-летних школьников в Украине (инфографика: PISA)

Образовательные потери украинского 15-летнего ученичества в области чтения можно оценить почти двумя годами обучения. При этом наиболее проблемной отраслью является чтение.