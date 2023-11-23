В Украине введут профильное образование. Какие предметы станут необязательными в школах
До 30 ноября проходит общественное обсуждение, инициированное МОН, относительно реформы среднего образования в Украине. Стандарт проекта предусматривает реорганизацию среднего образования на профильное. В ходе учебы дети смогут самостоятельно выбирать предметы для изучения, хотя некоторые из них останутся обязательными.
Какие предметы останутся обязательными, а какие станут выборочными, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал "Нової української школи".
К обязательным предметам относятся:
- украинский язык
- математика
- история Украины
- иностранный язык
- "Защита Украины"
- домедицинская помощь
- физическая культура
В основном это предметы, которые выносятся на ВНО или НМТ.
Остальные предметы в школьном курсе являются выборочными, но только в 10-12 классах.
Профильное обучение в старших классах должно быть гибким и давать свободу для творчества. Таким образом, стандарт проекта предусматривает часы на:
- изучение основных предметов
- изучение обязательных предметов, связанных с профилем
- изучение выборочных предметов, связанных с профилем
- курсы и предметы свободного выбора
Схема распределения часов обучения выглядит так:
- в 10 классе - 105-210 часов по выбранному профилю, 35-140 часов - вне выбранного профиля
- в 11-12 классах - соответственно 385-595 и 70-280 часов за два года
Для того чтобы детям было легче формировать свой профиль, им предложат девять отраслей:
- языково-литературная
- математическая
- естественная
- технологическая
- информатическая
- социальная и здоровьесберегающая
- гражданская и историческая
- художественная
- физическая культура
Согласно реформе ученики смогут самостоятельно выбирать профиль и частично предметы для изучения. А учебные заведения в свою очередь должны предоставить детям возможности овладевать теми знаниями, которые они хотят.
Когда будут действовать изменения
Ученики, начавшие учиться по программе НУШ, будут получать профильное образование по новому стандарту уже с 2027 года. Однако, для того чтобы ввести эти изменения, нужно провести пилотное тестирование. Его планируют начать в 2025 году.
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