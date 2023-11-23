В Украине введут профильное образование. Какие предметы станут необязательными в школах

До 30 ноября проходит общественное обсуждение, инициированное МОН, относительно реформы среднего образования в Украине. Стандарт проекта предусматривает реорганизацию среднего образования на профильное. В ходе учебы дети смогут самостоятельно выбирать предметы для изучения, хотя некоторые из них останутся обязательными.

Какие предметы останутся обязательными, а какие станут выборочными, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал " Нової української школи ".

К обязательным предметам относятся:

украинский язык

математика

история Украины

иностранный язык

"Защита Украины"

домедицинская помощь

физическая культура

В основном это предметы, которые выносятся на ВНО или НМТ.

Остальные предметы в школьном курсе являются выборочными, но только в 10-12 классах.

Профильное обучение в старших классах должно быть гибким и давать свободу для творчества. Таким образом, стандарт проекта предусматривает часы на:

изучение основных предметов

изучение обязательных предметов, связанных с профилем

изучение выборочных предметов, связанных с профилем

курсы и предметы свободного выбора

Схема распределения часов обучения выглядит так:

в 10 классе - 105-210 часов по выбранному профилю, 35-140 часов - вне выбранного профиля

в 11-12 классах - соответственно 385-595 и 70-280 часов за два года

Для того чтобы детям было легче формировать свой профиль, им предложат девять отраслей:

языково-литературная

математическая

естественная

технологическая

информатическая

социальная и здоровьесберегающая

гражданская и историческая

художественная

физическая культура

Согласно реформе ученики смогут самостоятельно выбирать профиль и частично предметы для изучения. А учебные заведения в свою очередь должны предоставить детям возможности овладевать теми знаниями, которые они хотят.

Когда будут действовать изменения

Ученики, начавшие учиться по программе НУШ, будут получать профильное образование по новому стандарту уже с 2027 года. Однако, для того чтобы ввести эти изменения, нужно провести пилотное тестирование. Его планируют начать в 2025 году.