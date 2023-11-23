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В Украине введут профильное образование. Какие предметы станут необязательными в школах

Украина, Четверг 23 ноября 2023 11:52
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В Украине введут профильное образование. Какие предметы станут необязательными в школах Реформа среднего образования в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

До 30 ноября проходит общественное обсуждение, инициированное МОН, относительно реформы среднего образования в Украине. Стандарт проекта предусматривает реорганизацию среднего образования на профильное. В ходе учебы дети смогут самостоятельно выбирать предметы для изучения, хотя некоторые из них останутся обязательными.

Какие предметы останутся обязательными, а какие станут выборочными, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал "Нової української школи".

К обязательным предметам относятся:

  • украинский язык
  • математика
  • история Украины
  • иностранный язык
  • "Защита Украины"
  • домедицинская помощь
  • физическая культура

В основном это предметы, которые выносятся на ВНО или НМТ.

Остальные предметы в школьном курсе являются выборочными, но только в 10-12 классах.

Профильное обучение в старших классах должно быть гибким и давать свободу для творчества. Таким образом, стандарт проекта предусматривает часы на:

  • изучение основных предметов
  • изучение обязательных предметов, связанных с профилем
  • изучение выборочных предметов, связанных с профилем
  • курсы и предметы свободного выбора

В Украине введут профильное образование. Какие предметы станут необязательными в школахВ Украине введут профильное образование. Какие предметы станут необязательными в школах

Схема распределения часов обучения выглядит так:

  • в 10 классе - 105-210 часов по выбранному профилю, 35-140 часов - вне выбранного профиля
  • в 11-12 классах - соответственно 385-595 и 70-280 часов за два года

Для того чтобы детям было легче формировать свой профиль, им предложат девять отраслей:

  • языково-литературная
  • математическая
  • естественная
  • технологическая
  • информатическая
  • социальная и здоровьесберегающая
  • гражданская и историческая
  • художественная
  • физическая культура

Согласно реформе ученики смогут самостоятельно выбирать профиль и частично предметы для изучения. А учебные заведения в свою очередь должны предоставить детям возможности овладевать теми знаниями, которые они хотят.

Когда будут действовать изменения

Ученики, начавшие учиться по программе НУШ, будут получать профильное образование по новому стандарту уже с 2027 года. Однако, для того чтобы ввести эти изменения, нужно провести пилотное тестирование. Его планируют начать в 2025 году.

В Украине введут профильное образование. Какие предметы станут необязательными в школах

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