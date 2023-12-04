Украинцев будут бесплатно обучать в Стэнфордской бизнес-школе. Кто и как может попасть
Некоторые украинские предприниматели получили уникальную возможность попасть в бесплатную образовательную программу Stanford Ignite Ukraine.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о программе, кому именно предлагают бесплатное обучение и как зарегистрироваться.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Министерство экономики Украины, CfE Accelerator.
Что известно о проекте
Недавно стало известно, что СfE accelerator Украинского католического университета и Стэнфордская высшая школа бизнеса (Stanford Graduate School of Business) запускают бесплатную образовательную программу для украинцев.
Программа под названием Stanford Ignite Ukraine призвана содействовать развитию украинских предпринимателей, обеспечивая их доступ к лучшим обучающим и сетевым ресурсам из мира бизнеса.
Кому предлагают бесплатное обучение
Программа создана для владельцев малого и среднего бизнеса, которые:
- имеют не менее трех лет опыта ведения предпринимательской деятельности
- нацелены на масштабирование, развитие инноваций, запуск новых продуктов/услуг, привлечение инвестиций, выход на новые рынки или другие идеи роста
В общей сложности программа рассчитана на 42 украинских предпринимателей.
Цель программы
По словам главного исполнительного директора (СEO) CfE accelerator Ивана Петренко, пребывание в среде Stanford GSB - уникальная возможность для украинских предпринимателей.
Попасть туда мечтают не только украинцы (скриншот: youtube.com/CfE accelerator)
В рамках программы они "смогут увидеть более широкий рынок, правила игры, увеличить амбиции, переосмыслить и развить свои бизнесы".
"Участники получат отзывы от инвесторов, экспертов и предпринимателей Кремниевой долины и станут частью сообщества Stanford GSB", - подытожил СEO.
Как будет проходить образовательный процесс
Обучение начнется в феврале 2024 года и продлится:
- четыре недели онлайн
- три недели офлайн в Stanford Graduate School of Business
При этом организаторы покрывают:
- стоимость обучения
- проживание вблизи кампуса
- основные логистические расходы
Территория образовательного учреждения (скриншот: youtube.com/CfE accelerator)
Почему именно малый и средний бизнес
По мнению министра экономики Юлии Свириденко, благодаря таким программам у Украины есть потенциал "стать страной воплощения самых амбициозных бизнес-мечт".
"Чтобы украинский малый и средний бизнес развивался еще более активно, важно, чтобы предприниматели могли заимствовать международный опыт, углублять свои знания, выходить на новый уровень, и как результат - создавать новые рабочие места и восстанавливать экономику Украины", - подчеркнула она.
Свириденко отметила, что 81,7% всех занятых в бизнесе работают именно на малых и средних предприятиях.
"Радуюсь, что кроме государственных программ поддержки, появляются также такие важные инициативы", - подытожила она.
Как попасть в программу
Подавать заявки на участие в программе предприниматели могут до 30 декабря 2023 года.
Для этого необходимо ознакомиться со всеми деталями программы, критериями отбора и заполнить регистрационную форму на сайте CfE accelerator.
Отбор кандидатов продлится до 15 января 2024 года.
А уже с 22 января будет происходить формирование группы и подписание всех необходимых документов с кандидатами.
Основное о программе (скриншот: ucucfe.com.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, как получить деньги от государства на образование или повышение квалификации.
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