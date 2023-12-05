Українські учні відстають у знаннях від однолітків в Європі -, дослідження

PISA - це міжнародне дослідження якості освіти. Проєкт проводиться що три роки. Оскільки Україна приєдналася у 2018 році, то у 2022 році отримала перші результати (терміни зсунулися через пандемію). Відповідно до результатів учні в Україні мають нижчий рівень знань, ніж діти в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Національний звіт 2022 PISA.

Що показали результати

Дослідники виділили рівні сформованості знань для кожного типу предметів і дали їм відповідні бали. Так, наприклад, у математиці нижня межа найвищого балу дорівнює 669, а найнижчого - 233.

Середній бал 15-річних українських підлітків з математики становить 441. Це середнє між другим і третім рівнем знань з шести.

У читанні найвищий бал може бути від 698. Для українських школярів він становить 428. Цей результат майже дотягує до третього рівня знань.

З природничо-наукових дисциплін українська освіта отримала 450 балів, тоді як найвищий розпочинається від 708. Це також між другим і третім рівнем.

У дослідженні результати країн, які мають приблизно однакові умови проживання, порівнюють між собою. Виявилося, що Україну випереджають Словацька Республіка, Польща, Естонія та країни ОЕСР (сюди входять майже всі країни Європи та США).

"З математики та природничо-наукових дисциплін ця різниця близька до еквівалента півтора року навчання, а із читання українські школярі відстають від своїх однолітків з країн ОЕСР майже на два з половиною роки навчання", - дійшли висновку дослідники.

Натомість рівень знань українських підлітків вищий за ті самі показники в Грузії, Молдові та Болгарії.

Успішність учнів з математики, читання та природничо-наукових дисциплін в Україні, у середньому по ОЕСР та в референтних країнах (інфографіка: PISA)

Тенденції успішності школярів в Україні

Україна взяла участь у двох циклах дослідження: у 2018 та 2022 роках. Це дає змогу порівняти успішність за ці роки.

Показники українських учнів у 2022 році погіршилися порівняно з показниками попереднього циклу: з математики результат знизився на 12 балів, з природничо-наукових дисциплін - на 19 балів, а із читання - на 38 балів.

Рівні сформованості математичної, читацької та природничо-наукової грамотності 15-річних учнів в Україні (інфографіка: PISA)

Освітні втрати українського 15- річного учнівства в галузі читання можна оцінити майже двома роками навчання. При цьому найбільш проблемною галуззю є читання.