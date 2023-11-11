Украинские студенты могут вернуть часть суммы за "контракт": как это сделать

Украинские студенты могут возместить часть средств, которые заплатили за обучение. Такая процедура называется налоговой скидкой, предусмотренной налоговым кодексом Украины.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как возместить деньги за образование и что для этого нужно.

Что такое налоговая скидка

Это уменьшение суммы, уплаченной за обучение путем возврата определенной ее части. Право на налоговую скидку регулируется статьей 166 налогового кодекса Украины.

Получить скидку на обучение можно в сфере такого образования:

дошкольного

внешкольного

общего среднего

профессионального (профессионально-технического)

обучение в аспирантуре, интернатуре и докторантуре

При этом форма собственности учебного заведения не имеет значения. Обратите внимание, что в этот перечень не входит образование за границей. Расходы на проживание в общежитии тоже не возмещают.

Если вы или ваш ребенок получает образование сразу в нескольких учебных заведениях, он все равно имеет право на скидку.

Кто может оформить скидку

Официально трудоустроены граждане Украины, имеющие регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) или справку о присвоении идентификационного номера налогоплательщика

Гражданин, самостоятельно платящий за свое обучение. Это может быть студент, работающий и официально уплачивающий налоги.

Ближайшие родственники соискателя образования: отец, мать, муж, жена, дети, в том числе усыновленные. Обратите внимание! Если по договору с учебным заведением свое обучение оплачивал ребенок, родители не имеют права на налоговую скидку.

Работодатель. В таком случае использовать налоговую скидку сможет только тот человек, который производил оплату по доверенности. Также необходимо иметь справку от работодателя.

Сумма налоговой скидки

Общая сумма скидки составляет 18% стоимости обучения, однако она не может превышать сумму годовой заработной платы. Поэтому есть логика в том, чтобы оформить налоговую скидку на члена семьи, который официально получает большую заработную плату с учетом налогов.

К примеру, заработная плата за год составила 80 000 гривен, а обучение в год стоит 32 000 гривен.

С вашей зарплаты был взыскан НДФЛ - налог на доходы - в размере 18% (80 000 *18 = 14 400 гривен).

32 000*0.18 = 5 760 гривен - размер налоговой скидки.

Чтобы не ошибиться с расчетами, вы можете использовать онлайн-калькулятор по ссылке.

Какие документы нужны

Копия паспорта

Копия РНУКНП плательщика налога или ИНН.

Справка о заработной плате за год (по форме №3). Если человек в течение года менял место работы, то необходимо взять справки со всех мест работы.

Декларация об имущественном положении и доходах.

Копия договора с учебным заведением об оказании услуг обучения

Копии квитанций за оплату обучения. В них плательщиком должен быть указан человек, претендующий на налоговую скидку.

Если за обучение платят родители, нужно предоставить свидетельство о рождении. Если налоговую скидку оформляет муж или жена - свидетельство о браке.

Заявление с указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств.

Налоговую скидку можно использовать только один раз в год.