Українські студенти можуть повернути частину суми за "контракт": як це зробити

Українські студенти можуть відшкодувати частину коштів, які заплатили за навчання. Така процедура називається податковою знижкою, яка передбачена податковим кодексом України.

РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, як відшкодувати гроші за освіту та що для цього потрібно.

Що таке податкова знижка

Це зменшення суми, сплаченої за навчання, шляхом повернення певної її частини. Право на податкову знижку регулюється 166 статтею податкового кодексу України.

Отримати знижку на навчання можна у сфері такої освіти:

дошкільної

позашкільної

загальної середньої

професійної (професійно-технічної)

навчання в аспірантурі, інтернатурі та докторантурі

При цьому форма власності навчального закладу не має значення. Зауважте, що до цього переліку не входить освіта за кордоном. Витрати на проживання в гуртожитку також не відшкодовують.

Якщо ви чи ваша дитина здобуває освіту відразу в кількох навчальних закладах, вона все одно має право на знижку.

Хто може оформити знижку

Офіційно працевлаштовані громадяни України, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) чи довідку про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків

Громадянин, який самостійно сплачує за своє навчання. Це може бути студент, який працює та офіційно сплачує податки.

Найближчі родичі здобувача освіти: батько, мати, чоловік, дружина, діти, в тому числі усиновлені. Зверніть увагу! Якщо за договором із навчальним закладом своє навчання оплачувала дитина, батьки не мають права на податкову знижку.

Роботодавець. У такому разі використати податкову знижку зможе тільки та людина, яка здійснювала оплату за дорученням. Також потрібно мати довідку від роботодавця.

Сума податкової знижки

Загальна сума знижки становить 18% від вартості навчання, однак вона не може перевищувати суму річної заробітної плати. Тому є логіка в тому, щоб оформити податкову знижку на того члена сім'ї, який офіційно отримує більшу заробітну плату з урахуванням податків.

Наприклад, заробітна плата за рік склала 80 000 гривень, а навчання на рік коштує 32 000 гривень.

З вашої зарплати було стягнено ПДФО - податок на доходи - в розмірі 18% (80 000 *18 = 14 400 гривень).

32 000 * 0.18 = 5 760 гривень - розмір податкової знижки.

Щоб не помилитися із розрахунками, ви можете скористатися онлайн-калькулятором за посиланням.

Які документи потрібні

Копія паспорта.

Копія РНОКПП платника податку чи ІПН.

Довідка про заробітну плату за рік (за формою № 3). Якщо людина протягом року змінювала місце роботи, необхідно взяти довідки з усіх місць роботи.

Декларація про майновий стан і доходи.

Копія договору з навчальним закладом про надання послуг навчання

Копії квитанцій за оплату навчання. У них платником повинна бути вказана людина, що претендує на податкову знижку.

Якщо за навчання сплачують батьки, потрібно надати свідоцтво про народження. Якщо податкову знижку оформлює чоловік чи дружина - свідоцтво про шлюб.

Заява із зазначенням реквізитів рахунку для перерахування коштів.

Податковою знижкою можна скористатися лише один раз на рік.