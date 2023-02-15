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Украинские спасатели показали, как борются с "ледяными пробками": впечатляющее видео

Спасатели взрывают "ледяные пробки" в Киевской области (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Броварском районе Киевской области спасатели противодействуют стихии. За последний месяц они несколько раз взрывали "ледяные пробки" на реке Десна. Все для того, чтобы предотвратить подтопления территории.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели постоянно следят за ситуацией, чтобы противодействовать стихии, угрожающей подтоплением значительных территорий в Броварском районе.

В общем в пойме Десна в последнее время ведется активная застройка, несмотря на все риски разлива реки и подтопления. Поэтому спасатели совместно с военными уже несколько раз совершали подрыв льда в местах пробки ледового покрова.

"К сожалению колебания температурных показателей приводит к тому, что все равно образуются "ледяные поля", а уровень воды снижается лишь на время", - рассказали в ГСЧС.

Спасатели ГСЧС показали, как борются с "ледяными пробками" (скриншот)

В пресс-службе отметили, что работы на месте подтоплений продолжаются постоянно и специалисты осуществляют мониторинг и контролируют уровень воды в реке.

В частности, проводится объезд возможных мест подтоплений и оказывается помощь гражданам. При ухудшении ситуации жителей региона быстро эвакуируют в безопасное место.

"Ситуация в настоящее время контролируется, все вызовы граждан прорабатываются, работы по разблокированию реки будут продолжены", - добавили спасатели.

Спасатели ГСЧС показали, как борются с "ледяными пробками" (скриншот)

Ранее мы сообщали, что на Волыни спасатели спасли провалившихся под лед детей.

Также мы писали, что под Киевом спасатели достали маленького оленя из ледяной ловушки.

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