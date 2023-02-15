Украинские спасатели показали, как борются с "ледяными пробками": впечатляющее видео

Спасатели постоянно следят за ситуацией, чтобы противодействовать стихии, угрожающей подтоплением значительных территорий в Броварском районе.

В общем в пойме Десна в последнее время ведется активная застройка, несмотря на все риски разлива реки и подтопления. Поэтому спасатели совместно с военными уже несколько раз совершали подрыв льда в местах пробки ледового покрова.

"К сожалению колебания температурных показателей приводит к тому, что все равно образуются "ледяные поля", а уровень воды снижается лишь на время", - рассказали в ГСЧС.

Спасатели ГСЧС показали, как борются с "ледяными пробками" (скриншот)

В пресс-службе отметили, что работы на месте подтоплений продолжаются постоянно и специалисты осуществляют мониторинг и контролируют уровень воды в реке.

В частности, проводится объезд возможных мест подтоплений и оказывается помощь гражданам. При ухудшении ситуации жителей региона быстро эвакуируют в безопасное место.

"Ситуация в настоящее время контролируется, все вызовы граждан прорабатываются, работы по разблокированию реки будут продолжены", - добавили спасатели.

Спасатели ГСЧС показали, как борются с "ледяными пробками" (скриншот)