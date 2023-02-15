Українські рятувальники показали, як борються із "крижаними заторами": вражаюче відео

Рятувальники постійно стежать за ситуацією, щоб протидіяти стихії, яка загрожує підтопленням значних територій у Броварському районі.

Загалом у заплаві Десна останнім часом ведеться активна забудова, попри всі ризики розливу річки і підтоплень. Тому рятувальники спільно з військовими вже декілька разів здійснювали підрив криги в місцях затору льодового покриву.

"На жаль коливання температурних показників призводить до того, що все одно утворюються "крижані поля", а рівень води знижується лише на деякий час", - розповіли в ДСНС.

Рятувальники ДСНС показали, як борються із "крижаними заторами" (скриншот)

У пресслужбі зазначили, що роботи на місці підтоплень тривають постійно і фахівці здійснюють моніторинг та контролюють рівень води в річці.

Зокрема проводиться об’їзд можливих місць підтоплень та надається допомога громадянам. У разі погіршення ситуації мешканців регіону швидко евакуюють у безпечне місце.

"Ситуація на цей час контролюється, всі виклики громадян опрацьовуються, роботи по розблокуванню річки буде продовжено", - додали рятувальники.

Рятувальники ДСНС показали, як борються із "крижаними заторами" (скриншот)