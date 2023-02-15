Українські рятувальники показали, як борються із "крижаними заторами": вражаюче відео

У Броварському районі Київської області рятувальники протидіять стихії. За останній місяць вони кілька разів підривали "крижані затори" на річці Десна. Все для того, щоб запобігти підтопленням території.
Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники постійно стежать за ситуацією, щоб протидіяти стихії, яка загрожує підтопленням значних територій у Броварському районі.
Загалом у заплаві Десна останнім часом ведеться активна забудова, попри всі ризики розливу річки і підтоплень. Тому рятувальники спільно з військовими вже декілька разів здійснювали підрив криги в місцях затору льодового покриву.
"На жаль коливання температурних показників призводить до того, що все одно утворюються "крижані поля", а рівень води знижується лише на деякий час", - розповіли в ДСНС.
У пресслужбі зазначили, що роботи на місці підтоплень тривають постійно і фахівці здійснюють моніторинг та контролюють рівень води в річці.
Зокрема проводиться об’їзд можливих місць підтоплень та надається допомога громадянам. У разі погіршення ситуації мешканців регіону швидко евакуюють у безпечне місце.
"Ситуація на цей час контролюється, всі виклики громадян опрацьовуються, роботи по розблокуванню річки буде продовжено", - додали рятувальники.
Рятувальники ДСНС показали, як борються із "крижаними заторами" (скриншот)
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