"Это только начало": украинские полярники показали грандиозное возвращение пингвинов

В Антарктике сотни пингвинов "оккупировали" украинскую полярную станцию им. Академика Вернадского. За последние несколько дней количество пингвинов выросло до 600.

Об этом сообщили на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Что известно

Специалисты сообщают, что меньше недели назад "Вернадского" посетил первый субантарктический пингвин в этом сезоне. Однако сейчас их уже целые толпы.

"Черно-белые птицы десятками прибывают на украинскую станцию, а в целом на нашем острове Галиндез за последние дни количество пингвинов выросло с 50 до 600! И это только начало", - говорится в сообщении.

Из-за теплого климата время возвращения пингвинов к "Вернадскому" изменилось. В этом году уже в сентябре (начало антарктической весны) в районе Галиндеза стоит достаточно теплая, как для этого сезона, погода.

Температура минус 5 С⁰ - это средняя температура воздуха и воды - минус 1,1 С⁰. Известно, что морского льда почти нет, так что пингвины раньше приплывают на места гнездовых колоний, поэтому и раньше начнут откладывать яйца.

Полярники показали масштабное возвращение пингвинов (фото: кадр из видео)

Когда появились первые пингвины

Эксперты добавили, что первые гнездовые колонии теплолюбивых субантарктических пингвинов появились в районе Аргентинских островов в конце 2000-х. С тех пор сроки откладывания яиц значительно сместились: с конца ноября на начало месяца.

По словам участника 28-й украинской антарктической экспедиции, биолога Вадима Ткаченко, смещение колоний этого вида пингвинов на юг и изменение сроков их репродуктивного периода - яркая иллюстрация потепления в регионе.

Специалисты также отметили, что держаться большими группами пингвины научились в процессе эволюции, ведь такая поведенческая стратегия помогает не только согреваться, но и защищаться от хищников.