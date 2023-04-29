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Украинские полярники показали снимки с экспедиции на ледоколах: смотрите фантастические фото

Полярники показали снимки из ледокола "Ноосфера" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Юлия Гаюк

Украинский ледокол "Ноосфера" завершил свой второй сезон работы. За это время он совершил три экспедиции, а в общей сложности отработал четыре месяца. Сегодня ледокол прибыл в Кейптаун. Полярники в свою очередь решили поделиться фотографиями суровых, но очень красивых условий, в которых работали.

Фото появились на странице Национального арктического научного центра в Facebook.

В декабре 2022 года судно отправилось из Кейптауна в Антарктику, доставив на станцию команду польских полярников и отряд украинских технических специалистов. Затем "Ноосфера" покинула Антарктику и прибыла в Пунта-Аренас в Чили.

В конце марта судно снова вышло в Антарктику с 28 Украинской антарктической экспедицией на борту и грузами, необходимыми для зимовки новой команды.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

За сезон судно 4 раза пересекало самое бурное место планеты - пролив Дрейка, но самыми экстремальными условиями были случившиеся дорогой в Кейптаун.

Там "Ноосфера" на 4 дня столкнулась с тропическим штормом: ветер достигал 31 м/с, а волна - 8-9 метров.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

В ближайшее время наши полярники самолетами и наземным транспортом будут добираться домой. "Ноосфера" останется в Кейптауне до следующего антарктического сезона: возвращение судна в Украину до завершения полномасштабной войны не планируется.

"Все мы мечтаем и прилагаем максимальные усилия, чтобы пришло то время, когда Украина будет отмечать Победу, а мы будем встречать нашу замечательную "Ноосферу" в Одессе. Но сейчас можем гордиться тем, что флагман украинского научно-исследовательского флота уже второй год успешно выполняет антарктическую миссию. Не останавливаемся при всех попытках врага нас уничтожить", - отметил директор НАНЦ Евгений Дикий.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Раньше мы показывали милое видео, как украинские полярники учат пингвинов летать, хотя те и не умеют.

А еще рассказывали, какого пингвина почти невозможно увидеть на станции.

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