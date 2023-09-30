Жизнь на краю света. Полярник рассказал о самых больших опасностях в Антарктиде

Участник 28-й Украинской антарктической экспедиции, геофизик Богдан Гаврилюк рассказал об опасностях, с которыми сталкиваются украинские ученые на станции "Академик Вернадский" во время исследований Антарктиды.

С какими опасностями сталкиваются полярники в Антарктиде

"У нас бывают сильные штормы. Это больше опасность не столько для здоровья полярников, сколько для инфраструктуры станции и для научных комплексов. Иногда очень мощные ураганы рвут антенны, рушат столбы электропередач к другим зданиям, повреждают сами здания. Вот это опасно", - объяснил полярник.

Также он добавил, что опасны водные экспедиции, когда приходится ученым выходить на лодке в море, потому что есть угроза выпасть в воду.

"Часто мы работаем по одному. Не дай Бог кого-то может ударить током, или есть угроза в какую-то трещину провалиться. Иногда бывает, что идешь на лыжах, а все сливается белым и не понимаешь, где здесь край. Опасно, потому что можно свалиться. Надо быть осторожным, с холодной головой принимать решения и грамотно все делать", - рассказал Гаврилюк.

Также полярникам нужно постоянно следить за количеством озона в атмосфере.

"Когда низкий озон, то на улицу выходим в защитных очках. Иначе можно "сжечь" глаза, потому что нет защиты от ультрафиолета, который уничтожает все живое. Наш озонометрист померил, что сегодня озон около 140 единиц Добсона (норма озона - около 300 единиц Добсона .- Ред.). В такие дни еще и крем на кожу наносим", - добавил ученый.

Напомним, что именно над Антарктидой расположена озоновая дыра, больше всего она проявляется во время антарктической весны - в сентябре-ноябре.

При этом полярник подчеркнул, что дикие животные в Антарктиде не представляют угрозы. Если их не трогать, то они не будут нападать.

"Если что-то происходит, первая помощь у нас на месте - есть врач. Бывают проблемы связанные с употреблением воды, используемой из опреснителя. Она без минералов, вымывается кальций из организма, поэтому страдают зубы. Могут быть травмы или даже серьезные операции и инфекции. У нас уже был случай, когда приходилось делать хирургическое вмешательство. В любом случае врач нужен, чтобы нам было спокойнее, потому что жизнь людей в приоритете", - добавил Гаврилюк.

Большие снега доставляют немало хлопот

Антарктическая зима начинается 1 июня. Этот сезон характеризуется обильными снегами.

"Мы должны держать дорожки в чистоте между важными зданиями, чтобы если какой-то пожар, то можно было быстренько развернуть пожарные рукава. Иногда очистка от снега может занять несколько часов", - говорит Богдан.

Возле станции часто штормит, а температура даже летом держится около 0 градусов. Гаврилюк признается, что даже несмотря на то, что в Антарктиде он находится уже в десятой экспедиции, к холоду привыкнуть невозможно.

"Норвежский полярник Фритьйоф Нансен когда-то сказал, что единственное к чему не может привыкнуть человек, так это к холоду. Я с ним соглашаюсь. Но мы живем в 21 веке, нам даже экипировку сейчас шьют по персональным размерам. Сейчас здесь на станции хорошие условия для работы. Биологи выходят в океан на лодке на целый день, одежда теплая и надежная", - рассказал ученый.

Вот в таких условиях работают украинские полярники в Антарктиде (фото: предоставлено пресс-службой станции "Академик Вернадский")