В Польше ищут работников 45 профессий: какие вакансии подходят украинкам

Польша занимает второе место в Европе по самому низкому уровню безработицы, но в нескольких секторах остается дефицит рабочих рук. Министерство семьи и социальной политики Польши ранее сообщало, что рынок труда страны уже много лет испытывает дефицит кадров.

"Работодатели постоянно сообщают о трудностях с наймом работников с необходимыми компетенциями – 72% работодателей сталкивались с такими проблемами в 2023 году", – говорится в пресс-релизе ведомства.

По словам польских властей, привлечение иностранцев, в том числе граждан Украины, к польскому рынку труда уменьшило дефицит, и работодатели демонстрируют значительный интерес к их трудоустройству.

По данным Европейского управления труда (EURES), наиболее востребованными в Польше являются 45 профессий. Из-за войны польским работодателям уже второй год подряд не удается восполнить нехватку кадров в тех отраслях, где традиционно работали украинцы – строительная и транспортная отрасли, логистика.

В то же время в списке есть профессии, где могут работать женщины по специальности. В частности, украинкам могут подойти вакансии на такой работе:

учителя профессионально-технического образования;

психологи;

физиотерапевты;

бухгалтеры;

художники;

акушеры;

юристы;

врачи широкого профиля;

финансовые менеджеры;

повара;

пекари и кондитеры;

работники скорой помощи.

Данные "Барометра профессий" за 2022 год показали, что некоторые из этих профессий были востребованы в Польше и в прошлом году. В следующем году их станет больше.

"Перечень дефицитных профессий такой же, как в прошлом году, за исключением, что в 2024 году будет не хватать еще и воспитателей детсадов. Мы связываем это с тем, что в Польше увеличилось количество детей из Украины, переехали из-за войны", – объяснял ранее директор международной рекрутации платформы EWL Марцин Колодзейчик.