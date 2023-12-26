В Польше ищут работников 45 профессий: какие вакансии подходят украинкам
Польша сталкивается с большим дефицитом рабочей силы. Среди секторов, где ищут сотрудников – здравоохранение, физический труд, пищевая промышленность и сфера услуг.
Какие из самых востребованных профессий подходят украинкам, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com.
Польша занимает второе место в Европе по самому низкому уровню безработицы, но в нескольких секторах остается дефицит рабочих рук. Министерство семьи и социальной политики Польши ранее сообщало, что рынок труда страны уже много лет испытывает дефицит кадров.
"Работодатели постоянно сообщают о трудностях с наймом работников с необходимыми компетенциями – 72% работодателей сталкивались с такими проблемами в 2023 году", – говорится в пресс-релизе ведомства.
По словам польских властей, привлечение иностранцев, в том числе граждан Украины, к польскому рынку труда уменьшило дефицит, и работодатели демонстрируют значительный интерес к их трудоустройству.
По данным Европейского управления труда (EURES), наиболее востребованными в Польше являются 45 профессий. Из-за войны польским работодателям уже второй год подряд не удается восполнить нехватку кадров в тех отраслях, где традиционно работали украинцы – строительная и транспортная отрасли, логистика.
В то же время в списке есть профессии, где могут работать женщины по специальности. В частности, украинкам могут подойти вакансии на такой работе:
- учителя профессионально-технического образования;
- психологи;
- физиотерапевты;
- бухгалтеры;
- художники;
- акушеры;
- юристы;
- врачи широкого профиля;
- финансовые менеджеры;
- повара;
- пекари и кондитеры;
- работники скорой помощи.
Данные "Барометра профессий" за 2022 год показали, что некоторые из этих профессий были востребованы в Польше и в прошлом году. В следующем году их станет больше.
"Перечень дефицитных профессий такой же, как в прошлом году, за исключением, что в 2024 году будет не хватать еще и воспитателей детсадов. Мы связываем это с тем, что в Польше увеличилось количество детей из Украины, переехали из-за войны", – объяснял ранее директор международной рекрутации платформы EWL Марцин Колодзейчик.
Напомним, мы писали, что минимальная зарплата в Польше вырастет. Украинцы без знания языка смогут получать от 29 800 грн.
Также мы рассказывали, что поток украинских беженцев в Европу возрос. Польша – среди стран, где увеличилось количество украинцев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.