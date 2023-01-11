ua ru
Ср, 11 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Отсчет шел на дни: украинские врачи чудом спасли мужчину, страдавшего всю жизнь

Новина українською →
Среда 11 января 2023 15:55
Отсчет шел на дни: украинские врачи чудом спасли мужчину, страдавшего всю жизнь Врачи спасли тяжелобольного мужчину (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине врачи чудом спасли мужчину, страдавшего всю жизнь. Удивительная история спасения началась 19 декабря, как раз в День Святого Николая.

Об этом сообщили на странице Института сердца Украины в Facebook.

Что было со здоровьем мужчины

Всю жизнь Игорь болел поликистозом, его почки, пораженные болезнью, были невероятно увеличены и уже почти не функционировали. Но с началом войны ситуация ухудшилась, ведь мужчина вместе с семьей вынужден был уехать из Украины в далекую Ирландию, потому что в родных Сумах оставаться было крайне опасно.

"Многие украинцы на собственном опыте убедились, что зарубежная медицина - явление для терпеливых, ведь очереди к врачу пациенты ждут месяцами", - говорится в сообщении.

Однако врачи говорят, что у Игоря отсчет шел на дни.

Жена мужчины узнала об украинском хирурге-трансплантологе Михаиле Загрейчуке, который сможет им помочь. Поэтому семья срочно вернулась в Украину.

Следующим чудом стало то, что дядя Игорь подошел как донор и без колебаний согласился на сложную операцию, проведенную в День Святого Николая. А уже сегодня семья уезжает домой.

"Такие истории восхищают и оставляют ощущение тепла на душе. А доверие пациентов является движущей силой для наших хирургов, которые каждый день совершают чудо", - добавили врачи.

Отсчет шел на дни: украинские врачи чудом спасли мужчину, страдавшего всю жизньОтсчет шел на дни: украинские врачи чудом спасли мужчину, страдавшего всю жизньОтсчет шел на дни: украинские врачи чудом спасли мужчину, страдавшего всю жизньУкраинские трансплантологи спасли тяжелобольного мужчину (facebook.com/Heart.Institute.Kyiv)

Ранее мы сообщали, что во Львове врачи чудом спасли женщину, которую чуть не убила ракета РФ. В общем женщина выдержала 10 операций.

Также мы писали, что на Волыни медики спасли провалившихся под лед детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
лікарі операция