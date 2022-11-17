Мир должен это видеть: во Львове хирурги без электроэнергии провели операцию на сердце
Из-за постоянных ракетных обстрелов российских оккупантов, украинские врачи вынуждены работать в экстремальных условиях. В частности, во Львове кардиохирурги из-за отключения электричества делали сложную операцию на сердце в полумраке.
Об этом сообщил львовский медик Олег Дуда в Facebook.
По словам врача, кардиохирурги даже несмотря на выключение электричества не отказываются от спасения жизней и делают сложные операции буквально в полумраке.
"Враг бьет по нашей инфраструктуре. Обесточенными остаются больницы, но украинские кардиохирурги Центра детской кардиологии и кардиохирургии продолжают операцию на сердце! Мир должен увидеть это фото. Нас не сломать! Украина победит!", - написал Дуда.
Во Львове врачи делают операцию без света (facebook.com/olegdudaofficial)
Отметим, что 15 ноября российские военные совершили массовый обстрел энергосистемы Украины. Поэтому ввели аварийные отключения электроэнергии, которые нужны, чтобы сохранить энергосистему управляемой.
В комментариях пользователи в шоке от героизма врачей и пишут, что украинцев не сломать:
- Мир должен задуматься над такими кадрами, пока не поздно;
- Спасибо нашим врачам за героический труд;
- Врачам всей Украины низкий поклон;
- Несокрушимая и сильная нация.
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