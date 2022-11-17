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Мир должен это видеть: во Львове хирурги без электроэнергии провели операцию на сердце

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Львов, Четверг 17 ноября 2022 17:18
Мир должен это видеть: во Львове хирурги без электроэнергии провели операцию на сердце Врачи во Львове проводили операцию без света (иллюстративное фото: GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Из-за постоянных ракетных обстрелов российских оккупантов, украинские врачи вынуждены работать в экстремальных условиях. В частности, во Львове кардиохирурги из-за отключения электричества делали сложную операцию на сердце в полумраке.

Об этом сообщил львовский медик Олег Дуда в Facebook.

По словам врача, кардиохирурги даже несмотря на выключение электричества не отказываются от спасения жизней и делают сложные операции буквально в полумраке.

"Враг бьет по нашей инфраструктуре. Обесточенными остаются больницы, но украинские кардиохирурги Центра детской кардиологии и кардиохирургии продолжают операцию на сердце! Мир должен увидеть это фото. Нас не сломать! Украина победит!", - написал Дуда.

Мир должен это видеть: во Львове хирурги без электроэнергии провели операцию на сердцеВо Львове врачи делают операцию без света (facebook.com/olegdudaofficial)

Отметим, что 15 ноября российские военные совершили массовый обстрел энергосистемы Украины. Поэтому ввели аварийные отключения электроэнергии, которые нужны, чтобы сохранить энергосистему управляемой.

В комментариях пользователи в шоке от героизма врачей и пишут, что украинцев не сломать:

  • Мир должен задуматься над такими кадрами, пока не поздно;
  • Спасибо нашим врачам за героический труд;
  • Врачам всей Украины низкий поклон;
  • Несокрушимая и сильная нация.

Ранее мы сообщали, что во Львове медики спасли парня, который три года не мог глотать еду.

Также мы писали, что украинские врачи впервые совершили операцию на аневризме воротной вены.

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