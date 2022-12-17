Украинские врачи без света прооперировали женщину с "большим сердцем": как они это сделали
В Полтавской области прооперировали пациентку с гипертрофической кардиомиопатией ("большим сердцем"). Операция была проведена в необычных и сложных условиях.
Об этом сообщили на странице Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени М.М. Амосова в Facebook.
Российские войска массово обстреляли ракетами критическую инфраструктуру Украины. В результате Полтавская область осталась без света.
Однако запланированную операцию врачи все же провели. Медицинский центр был переключен в режим работы на генераторе.
Институт Амосова имеет самый большой в Украине опыт лечения этой патологии. Это направление является приоритетным в работе заведения.
Врачи в Полтавской области спасли человека с "большим сердцем" (facebook.com/Amosov.Institute)
Что известно о болезни
За шесть лет научное заведение стало лидером в Европе по количеству и качественным результатам лечения гипертрофической кардиомиопатии. На сегодня таких операций выполнено 556. Наименьшему пациенту было 8 месяцев, самому старшему - 86 лет.
Врачи говорят, что в Украине около 70 тысяч человек имеют гипертрофическую кардиомиопатию. Эта тяжелая патология приводит к внезапной сердечной смерти, в частности, у детей и молодежи.
"Наша цель, чтобы у врачей, появилась настороженность по поводу "большого сердца", как еще называют гипертрофическую кардиомиопатию", - говорится в сообщении.
Важно своевременно диагностировать и оперативно лечить болезнь.
Врачи в Полтавской области спасли человека с "большим сердцем" (facebook.com/Amosov.Institute)
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