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Украинские врачи без света прооперировали женщину с "большим сердцем": как они это сделали

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Полтавская область, Суббота 17 декабря 2022 18:28
Украинские врачи без света прооперировали женщину с "большим сердцем": как они это сделали В Украине врачи без света сделали операцию на сердце (facebook.com/Amosov.Institute)
Автор: Татьяна Самарук

В Полтавской области прооперировали пациентку с гипертрофической кардиомиопатией ("большим сердцем"). Операция была проведена в необычных и сложных условиях.

Об этом сообщили на странице Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени М.М. Амосова в Facebook.

Российские войска массово обстреляли ракетами критическую инфраструктуру Украины. В результате Полтавская область осталась без света.

Однако запланированную операцию врачи все же провели. Медицинский центр был переключен в режим работы на генераторе.

Институт Амосова имеет самый большой в Украине опыт лечения этой патологии. Это направление является приоритетным в работе заведения.

Украинские врачи без света прооперировали женщину с &quot;большим сердцем&quot;: как они это сделалиВрачи в Полтавской области спасли человека с "большим сердцем" (facebook.com/Amosov.Institute)

Что известно о болезни

За шесть лет научное заведение стало лидером в Европе по количеству и качественным результатам лечения гипертрофической кардиомиопатии. На сегодня таких операций выполнено 556. Наименьшему пациенту было 8 месяцев, самому старшему - 86 лет.

Врачи говорят, что в Украине около 70 тысяч человек имеют гипертрофическую кардиомиопатию. Эта тяжелая патология приводит к внезапной сердечной смерти, в частности, у детей и молодежи.

"Наша цель, чтобы у врачей, появилась настороженность по поводу "большого сердца", как еще называют гипертрофическую кардиомиопатию", - говорится в сообщении.

Важно своевременно диагностировать и оперативно лечить болезнь.

Украинские врачи без света прооперировали женщину с &quot;большим сердцем&quot;: как они это сделалиУкраинские врачи без света прооперировали женщину с &quot;большим сердцем&quot;: как они это сделалиУкраинские врачи без света прооперировали женщину с &quot;большим сердцем&quot;: как они это сделали

Врачи в Полтавской области спасли человека с "большим сердцем" (facebook.com/Amosov.Institute)

Ранее мы сообщали, что во Львове хирурги без электроэнергии провели операцию на сердце.

Также мы писали, что врачи впервые совершили операцию на аневризме воротной вены.

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