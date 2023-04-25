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Ударят заморозки. Синоптики предупредили о похолодании: в каких областях

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Киев, Вторник 25 апреля 2023 15:15
Ударят заморозки. Синоптики предупредили о похолодании: в каких областях Фото: в Украине местами ударят заморозки в ближайшие дни (unsplash.com)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине в конце апреля в некоторых областях резко похолодает. Две ночи подряд 28 и 29 апреля ожидаются заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По информации синоптиков, ночью 27 апреля в западных областях поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов. Из-за этого объявлен I уровень опасности - желтый.

Ударят заморозки. Синоптики предупредили о похолодании: в каких областях

Фото: заморозки в Украине 27 апреля (meteo.gov.ua)

При этом в ночь на 28 апреля в западных областях заморозки в воздухе также составят от 0 -3 градусов. Синоптики объявили II уровень опасности - оранжевый. Вместе с тем в Житомирской и Винницкой областях заморозки ожидаются на поверхности почвы - там объявлен I уровень опасности.

Ударят заморозки. Синоптики предупредили о похолодании: в каких областях

Фото: заморозки в Украине 28 апреля (meteo.gov.ua)

Напомним, что сегодня в Украине будет тепло и без дождей. Но уже со среды-четверга придет похолодание.

Также синоптики рассказывали, какая будет погода в последний месяц весны.

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