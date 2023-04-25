ua ru
Вт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Какой будет погода в последний месяц весны: Укргидрометцентр дал прогноз на май

Новина українською →
Украина, Вторник 25 апреля 2023 13:40
Какой будет погода в последний месяц весны: Укргидрометцентр дал прогноз на май Фото: Погода в Украине в мае будет в пределах нормы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В мае 2023 средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 14 до 18 градусов тепла, в горах 10-13 градусов. Это близко к норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 35-72 мм, что в пределах нормы, на Закарпатье и Прикарпатье 132-170 мм, что несколько больше нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что средняя месячная температура воздуха в мае составляет 13-17 градусов, в горах 7-12 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры составляет 0-6 градусов мороза, местами в горных районах и Сумской области - 7-10 градусов мороза, на побережье морей 0-3 градусов тепла; абсолютный максимум - 30-37 градусов, в Одесской, Луганской области и в Крыму до 38-39 градусов, в Карпатах и горах Крыма 26-29 градусов.

Среднее месячное количество осадков в мае составляет 22-60 мм, в западных, Винницкой областях и горах Крыма 62-81 мм, в Карпатах и Прикарпатье 85-148 мм.

Напомним, Укргидрометцентр прогнозировал, что в апреле 2023 года средняя месячная температура в Украине будет в пределах от 9 до 13 тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
NEWS
Украинские бойцы будут учиться, пока США готовят танки Abrams к отправке, - Пентагон
Украинские бойцы будут учиться, пока США готовят танки Abrams к отправке, - Пентагон
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России