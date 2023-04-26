ua ru
Ср, 26 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинское село засыпало снегом в разгар весны: фото аномального явления

Новина українською →
Ивано-Франковск, Среда 26 апреля 2023 13:42
Украинское село засыпало снегом в разгар весны: фото аномального явления Снег в Украине среди весны засыпал село (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На Прикарпатье 26 апреля выпал снег и фиксируются сложные погодные условия. Так, село Сенечев в Ивано-Франковской области полностью замело снежными осадками.

Фото погодной аномалии показал на Facebook львовянин Богдан Угрин.

Как выглядит Сенечев 26 апреля

"Природное явление. Весенняя аномалия 26 апреля", - подписал снимки со снегом мужчина.

Украинское село засыпало снегом в разгар весны: фото аномального явления

Украинское село засыпало снегом в разгар весны: фото аномального явленияУкраинское село засыпало снегом в разгар весны: фото аномального явленияУкраинское село засыпало снегом в разгар весны: фото аномального явленияУкраинское село засыпало снегом в разгар весны: фото аномального явленияУкраинское село засыпало снегом в разгар весны: фото аномального явленияУкраинское село засыпало снегом в разгар весны: фото аномального явления

Украинское село засыпало снегом в разгар весны: фото аномального явленияУкраинское село засыпало снегом в разгар весны: фото аномального явленияУкраинское село засыпало снегом в разгар весны: фото аномального явленияУкраинское село засыпало снегом в разгар весны: фото аномального явленияУкраинское село засыпало снегом в разгар весны: фото аномального явления

Село на Прикарпатье замело снегом (фото: facebook.com/bogdan.ygrin.9)

Отметим, что село Сенечев находится в Выгодской громаде Калушского района и является самым западным населенным пунктом Ивано-Франковской области.

Добавим, что на утро 26 апреля на горе Поп Иван Черногорский на Франковщине было облачно, видимость ограничена до 30 метров. Температура воздуха опустилась до 5 градусов ниже нуля, свирепствовала метель.

Прикарпатские спасатели просят украинцев воздержаться от походов в горы, ведь в настоящее время в горах действует штормовое предупреждение о значительной снеголавинной опасности.

Осадки ожидаются 26-27 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области, там могут сойти снеговые лавины.

Поэтому местных и туристов призывают быть очень аккуратными.

Как мы ранее писали, синоптики предупредили о похолодании в Украине.

Также синоптики рассказывали, какая будет погода в последний месяц весны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине снег