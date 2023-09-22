Свитолина играет с маленькой дочкой в промежутках между тренировками на милом видео

Третья ракетка мира - Элина Свитолина стала одной из ведущих спортсменок Украины. Но параллельно она еще успевает быть мамой и даже делится кадрами, как проводит время с дочерью.

РБК-Украина (проект Styler) наблюдать за жизнью молодой теннисистки решил показать, как именно Элина играет с маленькой.

Как Свитолина проводит время с дочерью

Элина не слишком часто делится в социальных сетях своей личной жизнью - хоть и имеет любимого мужчину и дочь.

Однако акцент девушка ставит на своей карьере. Именно поэтому в ленте теннисистки в большинстве своем обнародована ее спортивная жизнь.

Но на днях одесситка решила показать, как проходит ее утро с дочерью по имени Скай. Все началось с утренних ритуалов, приготовления завтрака и тренировки – спортсмены без этого никуда.

Но в кадр попала и маленькая Скай, которая играла дома и радовала свою успешную молодую мамочку.

Дочь Светолиной уже "помогает" маме готовить кофе, тренироваться, играет с разными игрушками и активно тянет Элину гулять по газону за ручку.

Свитолина показала, как забавляется с дочерью (фото:instagram.com/elisvitolina)

Сейчас малышке уже 11 месяцев, и она очень быстро растет. Но это и неудивительно, ведь современные дети взрослеют гораздо быстрее предыдущих поколений.

Также следует сказать, что Элина очень гармонично олицетворяет роль матери, она становится настолько хрупкой и нежной рядом с дочерью, что за процессом их взаимодействия действительно хочется наблюдать.

Свитолина показала, как забавляется с дочерью (фото:instagram.com/elisvitolina)

Но личную жизнь спортсменка все же откладывает на второй план, потому что аудитория должна уважать ее за достижения в теннисе, а не в личной жизни и материнстве.

Достижения Светолиной

Стоит напомнить, что Элина является первой теннисисткой, которая до 30 лет дошла до третьей строчки мирового рейтинга WTA.

Также девушка все еще занимает свою позицию в пятерке мирового рейтинга. А еще Элина неоднократно побеждала первую ракетку мира - єто свидетельствует о ее профессионализме и упрямстве, в хорошем смысле этого слова.

Элина Свитолина (фото:instagram.com/elisvitolina)

Свитолина - это хороший пример того, как женщина может сочетать и материнство, и роль жены, и карьеру, требующую постоянного присутствия, тренировок, сил, энергии и желания идти дальше.

Ребенок также нуждается в регулярном внимании от матери, тем более в таком возрасте. Но как можно заметить Элина успевает все и везде.