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Українська зірка тенісу Еліна Світоліна завітала до Ірпеня. Допомагала збирати кошти

Вівторок 07 листопада 2023 20:57
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Українська зірка тенісу Еліна Світоліна завітала до Ірпеня. Допомагала збирати кошти Еліна Світоліна приїхала в Ірпінь (фото: instagram.com/elisvitolina)
Автор: Юлія Любченко

Третя ракетка світу Еліна Світоліна, як амбасадорка UNITED24 повернулась в Україну заради важливої місії в рамках проекту відбудови домівок в Ірпені.

Про те, як Еліна завітала до міста-героя Ірпеня, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram тенісистки і Telegram-канал Андрія Кравчука.

Українська тенісистка Еліна Світоліна приїхала в Ірпінь

Еліна Світоліна разом із донорами UNITED24 раніше допомагала збирати кошти на відбудову будинку на вулиці Київській, 53, що знаходиться в Ірпені. Саме туди влучили російські снаряди.

Зараз дівчина приїхала подивитися, як просувається відновлення цього самого будинку, який було пошкоджено внаслідок обстрілів.

"Коли я приїздила сюди у лютому, моє серце було розбите. Будинок стояв згорілим та був сильно зруйнований російськими снарядами. Сьогодні я рада бачити, як змінюється його фасад, і чути, що деякі сім'ї вже повернулися у свої домівки", - поділилася своїми враженнями Еліна.

Українська зірка тенісу Еліна Світоліна завітала до Ірпеня. Допомагала збирати коштиУкраїнська зірка тенісу Еліна Світоліна завітала до Ірпеня. Допомагала збирати коштиУкраїнська зірка тенісу Еліна Світоліна завітала до Ірпеня. Допомагала збирати кошти

Світоліна завітала до Ірпеня (фото: t.me/Kravchuk_Andriy_Irpin)

Відомо, що Світоліна збирає кошти, організовує заходи для юних тенісистів, бере участь у благодійних заходах та програмах допомоги українцям.

Тенісистка під час візиту долучилась до збору коштів на відбудову будинку, встигла поспілкуватися з місцевими та дізнатися, що в Ірпінь вже повернулося багато родин, які будують своє життя наново.

Варто нагадати, що лютому вона вже приїжджала в Ірпінь з тим самим проектом, але тоді він лише запускався. Та зараз амбасадор разом з UNITED24 може на власні очі побачити, як змінився зруйнований ЖК "Мюнхаузен" на краще.

Українська зірка тенісу Еліна Світоліна завітала до Ірпеня. Допомагала збирати коштиУкраїнська зірка тенісу Еліна Світоліна завітала до Ірпеня. Допомагала збирати коштиУкраїнська зірка тенісу Еліна Світоліна завітала до Ірпеня. Допомагала збирати кошти

Світоліна завітала до Ірпеня (фото: t.me/Kravchuk_Andriy_Irpin)

Як пише перший заступник міського голови Андрій Кравчук у своєму Telegram-каналі, для відновлення цього будинку було зібрано 127 тисяч доларів. 20 тисяч із яких пожертвувала сама Еліна, а ще 80 тисяч доларів виділила заснована в Україні компанія "Grammarly". Також до відновлювального збору долучилися благодійники з різних куточків світу.

За планом завершити відновлення житлового комплексу заплановано вже на травень 2024 року.

Українська зірка тенісу Еліна Світоліна завітала до Ірпеня. Допомагала збирати коштиУкраїнська зірка тенісу Еліна Світоліна завітала до Ірпеня. Допомагала збирати кошти

Скриншоти

Раніше ми писали про те, що Світоліна замилувала фото з маленькою донькою.

Також читайте наш матеріал про те, як Світоліна бавиться з маленькою донечкою в паузах між тренуваннями.

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Благодійна організація Элина Свитолина Ирпень